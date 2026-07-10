Portugal contrata a Jorge Jesus como nuevo técnico tras decepcionante Mundial

Jesus, de 71 años, ha dirigido a varios clubes portugueses, entre ellos Benfica y Sporting de Lisboa. Su último trabajo fue con el Al Nassr en la liga saudí, donde entrenó al astro portugués Cristiano Ronaldo . También condujo al Flamengo de Brasil que se consagró en la Copa Libertadores de 2019 tras vencer a River Plate de Argentina en la final.

El experimentado técnico portugués reemplazará al español Roberto Martínez después de que Portugal perdiera 1-0 ante España en los octavos de final del Mundial.

La contratación de Jesus como entrenador se produjo dos días después de que la federación portuguesa anunció el fin del vínculo con Martínez.

La discreta campaña de Portugal en el Mundial desató un debate entre aficionados y medios sobre el papel de Cristiano, de 41 años. Muchos cuestionaron que Martínez siguiera dándole muchos minutos como delantero centro y que el ataque del equipo tuviera como eje al veterano goleador.

Máximo anotador del fútbol internacional masculino con 146 goles, Cristiano afirmó que este fue su último Mundial. Pero la estrella global aún no ha dicho cuándo planea retirarse de la selección. Tendrá 43 años para la Eurocopa de 2028, el próximo gran torneo.

Jesus, quien el viernes calificó a Cristiano como un “símbolo” del deporte portugués, señaló que todavía necesita hablar con él sobre su futuro.

“Esa es una conversación que vamos a tener los dos. ¿Qué quiere hacer de cara al futuro de su carrera?”, manifestó Jesus a los periodistas en su presentación, que se realizó poco después del anuncio de su contratación.

Cristiano tiene contrato con su club saudí hasta 2027.

Independientemente de si Cristiano continúa jugando para su país, Jesus toma las riendas de un equipo repleto de talento, especialmente en el mediocampo con Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves.

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FUENTE: AP