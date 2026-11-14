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Portugal cambiará cómo se escribe el número 7 para honrar a Cristiano Ronaldo

BRAGA, Portugal (AP) — La selección de fútbol de Portugal cambiará la forma en la que escribe el número 7 para rendir homenaje al recientemente retirado Cristiano Ronaldo.

El jugador usó ese número y terminó por hacerlo suyo como “CR7”. La semana pasada anuncio su retir del fútbol internacional, poniendo fin a una carrera extraordinaria que abarcó seis Copas del Mundo, un título europeo y el récord histórico de goles internacionales en el fútbol masculino.

“Hora de estrenar un nuevo 7. Porque hay uno que será eterno”, publicó la selección portuguesa en redes sociales el sábado. La publicación incluyó un emoji de cabra para significar “el mejor de todos los tiempos”.

También incluyó un video que mostraba una línea horizontal cruzada sobre el número 7, tal como se escribe comúnmente en Europa, lo que sugiere que todos los sucesores de Cristiano cargarán con esa cruz cuando lleven ese número.

Portugal, ya con el pase asegurado a los cuartos de final, recibe este sábado a Dinamarca en la Liga de Naciones.

El futbolista de 41 año renunció el 5 de noviembre después de distanciarse del entrenador Jorge Jesus. Su última aparición con Portugal fue el 24 de septiembre en una victoria en casa por 1-0 sobre Gales en la Liga de Naciones.

Jesus lo dejó en el banquillo para el partido siguiente y manifestó que no planeaba ponerlo como titular en el próximo, por lo que el delantero superestrella decidió abandonar la concentración del equipo.

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