Portero hace atajada clave con la mano lesionada y da a Union Berlin un triunfo en la Bundesliga

El portero de Union Berlin, Matheo Raab, centro, celebra con sus compañeros después de la victoria de su equipo en la Bundesliga ante el SC Freiburg, el domingo 15 de marzo de 2026, en Freiburgo, Alemania. (Silas Stein/dpa via AP) AP

Union ya había utilizado todas sus sustituciones cuando Raab se lesionó la mano en un choque con Bruno Ogbus, de Freiburgo, al lanzarse para despejar de puños un balón alto en el tiempo añadido.

“En ese momento solo sentí dolor”, declaró Raab a la cadena DAZN. “No podíamos hacer más cambios y quería, de alguna manera, aguantar esos últimos minutos. No hay nada que puedas hacer salvo apretar los dientes, volver a ponerte el guante como sea y sacar esto adelante”.

Raab usó esa misma mano para una atajada acrobática en plancha con la que evitó el disparo con efecto de Niklas Beste y garantizó el triunfo de Union. Jeong Woo-yeong había puesto en ventaja al equipo de Berlín con un remate raso antes en el tiempo añadido.

Una lesión del titular habitual Frederik Ronnow hizo que Raab jugara en la Bundesliga por primera vez desde que llegó a Union en julio. Dijo que aguantó gracias a la adrenalina. “Esperé tanto por esto y no quería que me lo quitaran”.

Union subió dos puestos hasta el noveno, a uno de distancia de Freiburgo.

También el domingo, Deniz Undav anotó por quinto partido consecutivo de la Bundesliga, mientras un error del arquero le dio a Stuttgart una victoria 1-0 sobre Leipzig para reforzar su impulso por clasificarse a la Liga de Campeones.

El arquero de Leipzig, Maarten Vandevoordt, no estaba bajo una presión real en el minuto 56 cuando pasó el balón directamente a Chris Führich, de Stuttgart, quien habilitó a Undav para que marcara su 16º gol de liga de la temporada, más que cualquier otro jugador del campeonato salvo Harry Kane, de Bayern Munich.

Stuttgart tuvo fortuna de resistir en el tiempo añadido cuando Willi Orban, sin marca, conectó un cabezazo que superó al arquero Alexander Nübel, pero el balón rebotó en el poste antes de ser despejado.

Stuttgart afianzó su control de un puesto de clasificación a la Liga de Campeones en el cuarto lugar, al abrir una brecha de tres puntos sobre Leipzig, quinto. Stuttgart no ha perdido en cinco partidos de liga.

Mainz se alejó de la lucha por el descenso y subió al 13er con una victoria 2-0 en Werder Bremen. Mainz anotó temprano en cada tiempo con un cabezazo en plancha de Paul Nebel y una definición a corta distancia de Lee Jae-song tras un centro raso. Bremen es 15to.

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FUENTE: AP