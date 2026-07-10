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Portero belga Thibaut Courtois sale lesionado del partido de cuartos del Mundial ante España

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — El portero belga Thibaut Courtois abandonó el viernes el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo contra España por una aparente lesión.

Thibaut Courtois, arquero de Bélgica, abandona la cancha y recibe un abrazo del entrenador Rudi García, durante el encuentro de cuartos de final de la Copa del Mundo ante España, el viernes 10 de julio de 2026 en Inglewood, California (AP Foto/Mark J. Terrill)
Thibaut Courtois, arquero de Bélgica, abandona la cancha y recibe un abrazo del entrenador Rudi García, durante el encuentro de cuartos de final de la Copa del Mundo ante España, el viernes 10 de julio de 2026 en Inglewood, California (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Courtois lloró al llegar a la línea de banda después de ser reemplazado por Senne Lammens a los 71 minutos de un partido que se encontraba 1-1. Courtois aportó cuatro atajadas.

A los 88, Lemens dio rebote y permitió el gol de Mikel Merino que dio la victoria por 2-1 a la Roja.

Courtois, veterano guardameta del Real Madrid cayó al césped por una aparente lesión de muslo, cuatro minutos antes de su sustitución, y recibió atención durante la pausa de hidratación. La lesión no mejoró lo suficiente como para que Courtois continuara, y Bélgica lo reemplazó por Lammens, el portero del Manchester United que aún no había jugado en el Mundial.

Courtois disputaba su 21er duelo en un Mundial, la segunda mayor cifra en la historia del torneo para un arquero, sólo por detrás del alemán Manuel Neuer.

El guardameta titular belga realizó 10 atajadas y recibió cinco goles en los primeros cinco partidos en el Mundial de este año.

Fabián Ruiz anotó a los 30 minutos por España, pero el delantero belga Charles De Ketelaere marcó a los 41 el primer gol que España permitió en todo el Mundial.

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