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Porter y Randle lucen por Nets, que logran apenas 2do triunfo, 114-104 sobre Hornets

NUEVA YORK (AP) — Michael Porter Jr. anotó 26 puntos y capturó 10 rebotes, mientras que Julius Randle sumó 22 unidades por los Nets de Brooklyn, quienes ganaron su segundo partido de la temporada al imponerse el miércoles 114-104 sobre los Hornets de Charlotte.

De izquierda a derecha, Nolan Traore, Danny Wolf y Julius Randle, de los Nets de Brooklyn, festejan durante el partido ante los Hornets de Charlotte, el miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP Foto/Seth Wenig)
De izquierda a derecha, Nolan Traore, Danny Wolf y Julius Randle, de los Nets de Brooklyn, festejan durante el partido ante los Hornets de Charlotte, el miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP Foto/Seth Wenig) AP

Los Nets (2-6), que habían perdido seis de sus primeros siete partidos, remontaron una desventaja de siete puntos al descanso en los periodos finales. La otra victoria de Brooklyn esta temporada llegó el domingo en Indiana.

Mikel Brown Jr. anotó 18 puntos, Nolan Traore consiguió 16 y Danny Wolf finalizó con 13 por Brooklyn, que acertó un 51% de sus tiros de campo en total y un 38% desde larga distancia.

Naz Reid anotó 28 puntos con 11 encestes en 18 en tiros de campo y Grayson Allen agregó 22 tantos por los Hornets, que perdieron su quinto partido consecutivo tras abrir la temporada con una marca de 3-1.

Brandon Miller y Sion James anotaron 10 puntos cada uno por Charlotte (3-6).

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FUENTE: AP

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