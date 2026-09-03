Portal para rastrear boletas electorales en EEUU sigue inactivo a horas de iniciar envío masivo

ARCHIVO – Camionetas de reparto estacionadas durante una protesta organizada como parte de un Día Nacional de Acción a escala nacional, el martes 28 de julio de 2026, fuera de las oficinas principales del Servicio Postal de Estados Unidos en el noreste de Denver. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) AP

La jueza federal de distrito Indira Talwani interrogó repetidamente al abogado Michael Velchik sobre si el Servicio Postal realmente podía implementar el plan de Trump derivado de una orden ejecutiva que el mandatario emitió la primavera pasada. La pieza clave es un portal en línea que rastrearía decenas de millones de boletas por correo. Se exigiría a los estados que carguen en el portal su lista de votantes por correo para que se entreguen las boletas, y si los datos no coinciden con los que figuran en los sobres, las boletas no se enviarían.

“Ni siquiera tengo una declaración del Servicio Postal: ‘Así es como funcionará’. No la tengo. No tengo nada”, dijo Talwani, y añadió más tarde que le parecía que el gobierno estaba realizando un “experimento” para ver si el sistema funcionaría en las próximas elecciones.

Velchik repitió que el Servicio Postal “implementará plenamente la norma” que publicó el mes pasado, lo que desencadenó la más reciente ronda de litigios. Sostuvo que el tema principal es si Talwani tiene la facultad legal para detenerla.

Talwani analiza si extiende su orden temporal que prohíbe que el Servicio Postal exija el uso del sistema hasta el 10 de septiembre. El primer estado en enviar todas sus boletas por correo, Carolina del Norte, tiene previsto comenzar a despacharlas el viernes, y otros estados lo harán inmediatamente después.

Ese margen de tiempo tan ajustado llevó a Velchik a advertir que el gobierno acudiría en breve a la Corte Suprema para obtener permiso para reanudar la implementación del plan.

Talwani ya ha pasado por esto. En junio, prohibió al gobierno que implementara la orden ejecutiva de Trump para las elecciones de noviembre, al dictaminar que los cambios se producían demasiado cerca de la votación como para que el gobierno federal emprendiera un proyecto de ese tipo.

Pero la Corte Suprema dictaminó a finales del mes pasado que la orden de Talwani era prematura porque el Servicio Postal aún no había publicado regulaciones que establecieran cómo aplicaría la orden de Trump. La agencia lo hizo justo antes de que se conociera el fallo del máximo tribunal, lo que llevó a los demócratas y a grupos de derechos electorales a volver a presentar rápidamente sus demandas.

Ellos replican que el presidente no tiene autoridad para fijar reglas electorales, una facultad que la Constitución asigna a los estados y, en algunos casos, al Congreso.

Obtuvieron una victoria inicial con la orden de restricción de 14 días de Talwani, que el gobierno ya apeló.

Trump se ha opuesto desde hace tiempo al voto por correo y ha culpado falsamente a ese método de su derrota electoral de 2020 frente al demócrata Joe Biden, aunque él mismo suele usar ese sistema para emitir su voto.

Funcionarios electorales dicen que, sencillamente, no hay manera de que puedan cumplir con las directrices del Servicio Postal, que podrían exigir una reestructuración completa de sus operaciones. Antes de entregar boletas por correo para cualquier estado, el Servicio Postal tendría que aprobar el diseño de los sobres que las contienen y hacer que el estado cargue en un portal en línea una lista de los votantes que las recibirán.

Algunas boletas ya se han enviado. Unos cuantos municipios de Wisconsin optaron por enviar boletas por correo a los votantes a principios de esta semana, pero el viernes marca el inicio pleno de la votación, cuando Carolina del Norte comience a despachar sus boletas por correo a todos los votantes que las solicitaron.

El gobierno ha sostenido que los cambios son relativamente menores y legales. Pero el portal aún seguía inactivo esta semana, y la mayoría de las oficinas electorales ya han impreso sus sobres y boletas.

Velchik le dijo a la jueza que el gobierno federal ofrece a los estados la opción de adherirse al sistema, pero el Servicio Postal todavía no ha identificado a un solo estado que lo haya hecho. Ninguno de los 12 estados que intervinieron en la demanda para sostener que el gobierno de Trump tiene derecho a exigir el programa ha anunciado que se haya adherido voluntariamente.

Talwani reprendió al procurador general adjunto de Missouri, Lou Capozzi, por argumentar a favor del proyecto.

“Usted quiere que los votantes de sus estados sean privados de sus derechos”, dijo Talwani. “No entiendo el interés”.

Capozzi afirmó que eso era desinformación: “No hay riesgo de que la gente sea privada de sus derechos”, señaló.

En un informe de un denunciante divulgado esta semana se advierte que los requisitos del sistema postal podrían provocar que millones de boletas por correo nunca se envíen. La nueva norma exige que todas las boletas se lleven físicamente a las oficinas de correos antes de enviarlas a los votantes. Pero si el código de barras de una sola registra un error, se desecha todo el lote, aun si contiene decenas de miles de boletas legítimas.

___

Riccardi informó desde Denver.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP