Portaaviones de EEUU pasa frente a Singapur en medio de reportes de problemas

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El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln frente a Batam, Indonesia, el 30 de agosto del 2026. (AP foto/Dita Alangkara) AP

Periodistas de The Associated Press en la isla indonesia de Batam, al otro lado del estrecho de Singapur, avistaron el enorme buque mientras transitaba por aguas cercanas a Singapur poco después de la 1 de la madrugada, hora local. El buque tiene previsto hacer escala en Tailandia para una visita al puerto.

El Lincoln, uno de los buques de guerra más grandes de la Marina de Estados Unidos, estaba apoyando la guerra contra Irán. Su despliegue incluyó un tiempo récord ininterrumpido en el mar de más de 250 días. Han aumentado las preocupaciones por el prolongado despliegue tras informes de un deterioro de la salud mental entre la tripulación y de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.

Funcionarios tailandeses han indicado que el Lincoln hará escala en Tailandia para descanso y recuperación antes de regresar a su base en Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP