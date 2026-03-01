americateve

Por qué la AP decidió llamar "guerra" al conflicto actual

The Associated Press está usando la palabra “guerra” para referirse a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y a las subsiguientes reprealias iraníes. Esto refleja el alcance y la intensidad de los combates.

Una columna de humo sale de un edificio tras un bombardeo en Teherán el 1 de marzo del 2026. (AP foto/Vahid Salemi)
¿Qué considera AP?

Estados Unidos e Israel atacaron objetivos militares clave y mataron al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros dirigentes del gobierno. Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y varios estados árabes del Golfo que albergan fuerzas de Estados Unidos, y los líderes que permanecen han jurado venganza por la muerte de Jamenei. Los ataques y contraataques indican que la muerte de Jamenei, y los llamados del presidente estadounidense Donald Trump a derrocar al régimen teocrático, podrían derivar en un conflicto prolongado en todo Oriente Medio.

La definición de guerra de Merriam-Webster es bastante amplia: “Un estado de conflicto hostil armado, por lo general abierto y declarado, entre estados o naciones”, o “un estado de hostilidad, conflicto o antagonismo”.

Aunque ninguno de los países ha declarado oficialmente la guerra, los ataques de Estados Unidos e Israel, combinados con la represalia de Irán, cumplen esos criterios. La decisión del gobierno de Trump y de los líderes israelíes de atacar, y la destrucción y las víctimas que siguieron, bastan para calificar las acciones —y la respuesta de Irán— como una guerra. El propio Trump ha usado la palabra guerra para describir el conflicto.

¿Por qué importa?

Es importante usar el lenguaje correcto para describir una acción militar entre naciones soberanas.

A veces ocurre un ataque unilateral sin más acciones, o un conflicto comienza pero no escala. Usar “guerra” para describir esas situaciones podría restarle importancia a la palabra. Entonces, cuando estalla una guerra real, la gente podría no comprender su trascendencia.

-¿Cuáles son ejemplos anteriores de conflictos en los que AP emitió orientación para usar la palabra “guerra”? AP dio orientación sobre los ataques de Israel contra Irán en junio de 2025, usando el término “guerra” para describir el conflicto en los días posteriores a los ataques iniciales y a la represalia de Irán. La guerra duró 12 días, y los ataques israelíes y estadounidenses debilitaron en gran medida las defensas aéreas de Irán, su liderazgo militar y su programa nuclear.

AP también comenzó a usar el término “guerra” para describir los conflictos entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Hamás en los días y semanas posteriores al inicio de los combates.

En esos casos, los editores consideraron el número de víctimas, la intensidad de los combates, la participación de cada parte y cómo cada país estaba llamando al conflicto.

¿Por qué es “guerra” y no “Guerra”?

AP escribe con mayúscula la palabra “guerra” solo como parte de un nombre formal, que por ahora no existe.

¿Podría cambiar la orientación?

Las decisiones sobre cómo AP usa el término “guerra” se toman en tiempo real. Los responsables de noticias de AP y los editores de estándares seguirán monitoreando los acontecimientos para ver si son necesarios cambios.

En este punto, el nivel de los combates constituye que los países están en guerra, sin importar lo que ocurra después. Si los combates terminaran pronto, AP seguiría diciendo que los países habían estado en guerra.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

