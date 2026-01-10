americateve

Polonia vence a Estados Unidos en dobles mixtos y avanza a la final de la United Cup contra Suiza

SIDNEY (AP) — Polonia alcanzó la final de la United Cup después de que Katarzyna Kawa y Jan Zielinski vencieran el sábado 7-6 (5), 7-6 (3) a Coco Gauff y Christian Harrison en un decisivo partido de dobles mixtos.

Los polacos Katarzyna Kawa y Jan Zielinski celebran al vencer a los estadounidenses Christian Harrison y Coco Gauff en el dobles en las semifinales de la United Cup el sábado 10 de enero del 2026. (AP Foto/Rick Rycroft)
Polonia enfrentará el domingo a Suiza en la final.

Kawa y Zielinski fueron nuevamente clave, habiendo ganado el decisivo partido de dobles mixtos en los cuartos de final contra Australia. La seis veces campeona de Grand Slam Iga Świątek, se apresuró a unirse a las celebraciones.

Anteriormente, Gauff venció por 6-4, 6-2 a la número 2 del mundo, Świątek, para forzar un decisivo partido de dobles mixtos.

Gauff, clasificada en el cuarto lugar mundial y campeona del Abierto de Francia, igualó la serie 1-1 en el evento por equipos después de que Hubert Hurkacz venciera 7-6 (1), 7-6 (2) a Taylor Fritz en el partido inaugural de individuales en el Ken Rosewall Arena. Fue la cuarta victoria consecutiva de Gauff sobre Świątek, la campeona actual de Wimbledon.

Los suizos avanzaron cuando Belinda Bencic se combinó con Jakub Paul en el decisivo partido de dobles mixtos para derrotar a la belga Elise Mertens y Zizou Bergs 6-3, 0-6, 10-5.

Bencic ha ganado sus cuatro partidos de individuales y cuatro en dobles mixtos esta semana en el evento por equipos. Paul, quien ganó solo seis partidos de dobles a nivel de gira el año pasado, tuvo varios tiros ganadores en la línea en momentos cruciales para llevar a Suiza a la final.

“Es tan valiente que es increíble”, dijo Bencic sobre Paul. “Le digo que vaya (por ello) y él realmente va. Es una locura”.

Anteriormente, Bencic extendió su racha invicta de apertura de temporada en individuales cuando venció por 6-3, 4-6,7-6 (0) a Mertens para poner a Suiza adelante 1-0. Pero Stan Wawrinka, quien se retirará al final de esta temporada, perdió pr 6-3, 6-7 (4), 6-3 ante Bergs, enviando el partido a un decisivo de dobles mixtos en el Ken Rosewall Arena.

El punto de inflexión en el partido Wawrinka-Bergs llegó en el octavo juego del tercer set cuando Bergs rompió el servicio de Wawrinka para ponerse arriba 5-3, luego mantuvo su servicio para ganar el partido.

Los organizadores del torneo comenzaron el juego 30 minutos antes de lo programado debido a que se pronostican temperaturas abrasadoras de hasta 43 grados Celsius (109 Fahrenheit) para Sídney.

Bencic había ganado los seis sets en sus primeros tres partidos en la United Cup. Estaba a dos juegos de otra victoria en dos sets antes de que Mertens llevara el partido a la distancia.

Luego, Mertens remontó de un 3-1 en contra en el tercer set, salvó un par de puntos de quiebre que le habrían dado a Bencic una ventaja de 4-1, y estuvo a dos puntos de ganar el set con Bencic sirviendo en 30-30, abajo 6-5.

Pero Bencic ganó los últimos nueve games del partido tras decidir cambiar su raqueta por una recién encordada.

“Siento como si 170 kilos se hubieran caído de mis hombros — estaba tan estresada; realmente quería hacerlo bien, y hoy sentí tanta presión por no decepcionar a mi equipo”, dijo Bencic.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

"Colapso o cambio": Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

