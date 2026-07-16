Polonia procesa a un hombre acusado de avivar tensiones con Ucrania a instancias de Rusia

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ARCHIVO - Un taxi se ve ante la embajada rusa en Varsovia, Polonia, el lunes 26 de marzo de 2018. (AP Foto/Czarek Sokolowski, Archivo) AP

Varsovia lleva tiempo acusando a Rusia de llevar a cabo operaciones híbridas destinadas a abrir una brecha entre Polonia y Ucrania. Polonia ha sido uno de los apoyos más firmes de Kiev desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en 2022, pero en el país ha ido creciendo el sentimiento antiucraniano.

Las relaciones tocaron fondo a finales de junio, cuando el presidente polaco, Karol Nawrocki, despojó al líder ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, de la máxima condecoración estatal de Polonia debido a la decisión de Zelenskyy de ponerle a una unidad militar actual el nombre del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), una organización paramilitar acusada de masacrar a polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

El UPA luchó por la independencia de Ucrania tanto contra la Alemania nazi como contra la Unión Soviética. Sin embargo, también ha sido acusado de matar a decenas de miles de polacos, principalmente en las regiones de Volinia y Galitzia Oriental, entonces ocupadas por los nazis.

Al anunciar los cargos, la Agencia de Seguridad Interna de Polonia indicó que el caso había dejado al descubierto “el mecanismo de funcionamiento de los servicios de inteligencia rusos, que perseguían sus propios intereses al incitar conflictos entre las naciones polaca y ucraniana”.

Según las autoridades polacas, el ciudadano ucraniano de 18 años presuntamente cometió 47 delitos entre noviembre de 2024 y agosto de 2025. Además de la supuesta profanación de lugares conmemorativos, fue acusado de preparar un ataque de sabotaje con un dron.

Los fiscales señalaron que el sospechoso pretendía hacer volar el dron sobre el automóvil que transportaba al presidente polaco durante un desfile militar en Varsovia el 15 de agosto de 2025. Fue detenido antes del desfile.

Los fiscales añadieron que las pruebas sugerían que el sospechoso fue reclutado en internet y pagado con criptomonedas. A finales de junio, la Agencia de Seguridad Interna informó que descubrieron un plan financiado por Rusia para influir en la comunidad de refugiados ucranianos en Polonia con el fin de provocar protestas entre ellos y alimentar las tensiones sociales. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP