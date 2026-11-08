Polonia llora tras un inusual tiroteo masivo, entre reportes de que el atacante era ultraderechista

Un investigador forense toma fotos cerca del vehículo supuestamente utilizado por un tirador que disparó sobre la gente en la plaza de un mercado en Cracovia, Polonia, el sábado 7 de noviembre de 2026. (AP Foto/Beata Zawrzel) AP

El ataque, que el ministro polaco de Defensa describió como un “acto terrorista”, ocurrió el sábado en la plaza del Mercado, que está en el corazón del casco antiguo de Cracovia y es un importante centro turístico en la segunda ciudad más grande del país.

Al anochecer, los dolientes habían dejado velas en memoria de las víctimas. La plaza permanecía parcialmente cerrada el domingo por la mañana mientras las autoridades continuaban su investigación.

Las autoridades también encontraron tres cadáveres en la casa familiar del hombre en Ostrowiec Świętokrzyski, una ciudad unos 150 kilómetros (93 millas) al noreste de Cracovia. La policía indicó el domingo que se trataba de los cuerpos de la hermana, la madre y el padre del atacante.

Los familiares probablemente murieron por heridas de bala, señaló la policía.

Cuatro mujeres y dos hombres murieron en el tiroteo en la plaza del Mercado. Al menos tres de las mujeres eran polacas, y una de las personas fallecidas era ciudadana británica, informaron las autoridades.

Los dos agentes de policía que detuvieron al atacante, en acciones que las autoridades elogiaron como heroicas, permanecen hospitalizados. Uno está en estado crítico, lo que llevó a funcionarios a lanzar un llamado a donar sangre.

Cinco personas no polacas figuran entre los heridos. Son de Reino Unido, Portugal, Rusia, Alemania y Austria.

Hubo confusión el sábado sobre la edad del tirador: las autoridades dijeron primero 24 y luego 25. El domingo confirmaron que tiene 24.

La matanza es un sombrío primer caso para Polonia

El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, afirmó que el atacante sostiene ideas “muy radicales” y “ultranacionalistas”.

“Todo indica que estaba fascinado por ideologías de extrema derecha”, dijo Kierwiński en una conferencia de prensa.

Videos publicados en redes sociales por testigos muestran a personas huyendo de la plaza para ponerse a salvo en pequeñas calles cercanas, así como a personal de emergencias intentando reanimar a las víctimas. En un video se ve a un agente de policía disparando repetidamente contra el atacante, que yace en la calle, y después el propio agente se desploma lentamente en el suelo.

Los tiroteos masivos son poco comunes en Polonia. Sin embargo, a mediados de octubre se produjeron tres ataques en escuelas de la provincia central de Mazovia en el transcurso de cuatro días, que dejaron un muerto y muchos heridos, incluidos niños. Los jóvenes atacantes usaron cuchillos u otros objetos afilados.

Alrededor de 411.000 personas tienen permisos de armas en Polonia, que tiene una población de 37 millones, y el interés por poseer armas ha ido en aumento.

El equipo militar del atacante de Cracovia, las armas y su apariencia general eran similares a los de otros “actores solitarios de extrema derecha” que cometen ataques en toda Europa, dijo Kacper Rekawek, investigador principal del Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo en La Haya.

“Hemos tenido intentos antes, pero ahora podemos decir que este tipo de ataques se han vuelto exitosos en Polonia”, añadió.

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Ciobanu informó desde Varsovia, Polonia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP