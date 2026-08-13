Polonia arresta a ruso acusado en complot para matar a ucraniano-estadounidense

El primer ministro Donald Tusk no dio más detalles sobre el incidente durante una conferencia de prensa.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
VARSOVIA (AP) — Un ciudadano ruso que presuntamente fue reclutado por los servicios secretos rusos intentó matar en Varsovia a un ciudadano estadounidense-ucraniano, pero las autoridades polacas frustraron el complot, informó el jueves el primer ministro de Polonia.
El primer ministro Donald Tusk no dio más detalles sobre el incidente durante una conferencia de prensa.
Un portavoz del gobierno indicó que el ciudadano ruso fue detenido por las autoridades polacas el 7 de agosto. El ciudadano estadounidense-ucraniano “resultaba incómodo para el régimen de Putin”, manifestó Tusk.
__________________________________
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter