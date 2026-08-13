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Polonia arresta a ruso acusado en complot para matar a ucraniano-estadounidense

VARSOVIA (AP) — Un ciudadano ruso que presuntamente fue reclutado por los servicios secretos rusos intentó matar en Varsovia a un ciudadano estadounidense-ucraniano, pero las autoridades polacas frustraron el complot, informó el jueves el primer ministro de Polonia.

El primer ministro polaco Donald Tusk en Bruselas el 18 de junio del 2026. (AP foto/Omar Havana)
El primer ministro polaco Donald Tusk en Bruselas el 18 de junio del 2026. (AP foto/Omar Havana) AP

El primer ministro Donald Tusk no dio más detalles sobre el incidente durante una conferencia de prensa.

Un portavoz del gobierno indicó que el ciudadano ruso fue detenido por las autoridades polacas el 7 de agosto. El ciudadano estadounidense-ucraniano “resultaba incómodo para el régimen de Putin”, manifestó Tusk.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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