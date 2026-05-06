Polonia advierte que Rusia cambia reclutas de bajo costo por células de sabotaje profesionales

ARCHIVO - Un taxi, frente a la entrada de la embajada de Rusia en Varsovia, Polonia, el 26 de marzo de 2018. (AP Foto/Czarek Sokolowski, archivo) AP

Funcionarios y agencias de seguridad europeas ya habían advertido que el Kremlin está librando una guerra híbrida contra Europa, que incluye sabotajes, ataques incendiarios y actos de vandalismo, además de operaciones de influencia. The Associated Press ha rastreado más de 150 incidentes de ese tipo vinculados a Moscú por funcionarios occidentales desde la invasión de Ucrania.

Muchos de los implicados fueron reclutados en internet como agentes desechables y algunos no sabían que estaban trabajando para Moscú. Según el informe publicado el miércoles por la Agencia de Seguridad Interna, o ABW, Rusia está pasando de utilizar esos reclutas de bajo costo y de un solo uso a operaciones más “profesionales”, aprovechando las redes del crimen organizado.

En los dos últimos años, Polonia ha realizado tantas investigaciones por espionaje como las que llevó a cabo durante las tres décadas anteriores, señaló la ABW, apuntando que se ha detenido a 62 personas.

Estas actividades de espionaje forman parte de la “guerra no declarada de Rusia con el mundo occidental”, afirmó la ABW, en la que “la inteligencia rusa utiliza cada vez más métodos típicos de las fuerzas especiales (reconocimiento y sabotaje)”.

En 2024 y 2025 se iniciaron 69 investigaciones por espionaje, las mismas que entre 1991 y 2023, de acuerdo con la ABW.

“El objetivo a largo plazo de la Federación Rusa sigue siendo la desintegración de las estructuras euroatlánticas, el aislamiento de países específicos y su desestabilización interna sociopolítica y económica”, señaló el informe. Aunque Polonia fue el principal objetivo de Rusia, algunas de las actividades de espionaje también estuvieron dictadas por los servicios secretos de Bielorrusia, que “cooperan estrechamente” con Moscú, así como por China.

Las operaciones de “vigilancia masiva” en Polonia buscan preparar el terreno para actos de distracción, que la ABW considera “el desafío más serio” al que se enfrenta. La agencia polaca observó que los servicios de inteligencia rusos, que están intensificando sus acciones en Polonia, aceptan la posibilidad de la “se produzcan víctimas mortales".

La ABW también señaló una creciente “profesionalización” de las actividades de sabotaje rusas en los dos últimos años. Según la agencia, en 2023 los servicios rusos todavía basaban sus operaciones principalmente en los llamados agentes de un solo uso, reclutados de manera puntual a través de internet. Se cree que ese modelo se amplió después de que países de Europa occidental expulsaran a oficiales de inteligencia rusos tras el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022.

Sin embargo, la ABW indicó que en 2024 y 2025 el Kremlin puso un mayor énfasis en la creación de “células complejas de sabotaje” que se apoyan en “las estructuras cerradas del crimen organizado”.

“Los rusos prefieren a individuos con experiencia en las fuerzas del orden (por ejemplo, exsoldados, policías, mercenarios del Grupo Wagner)”, indicó el reporte.

La ABW añadió que los servicios rusos también habían intensificado el entrenamiento en suelo ruso destinado a “preparar profesionalmente a agentes para actividades terroristas”.

Polonia afrontó en noviembre de 2025 lo que su primer ministro, Donald Tusk, calificó como un “acto de sabotaje sin precedentes”, cuando explosiones y otras fallas en un tramo de vía férrea utilizado para entregas a Ucrania afectaron a dos trenes, uno de ellos de pasajeros. No hubo víctimas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP