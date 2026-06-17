Policía rescata a cientos de gatos para consumo humano en Vietnam tras una redada

En esta imagen, distribuida por Vietnam Cat Welfare, se muestra a gatos rescatados recibiendo tratamiento en Ho Chi Minh, Vietnam, el 17 de junio de 2026. (Vietnam Cat Welfare vía AP) AP

Más de 40 de los gatos rescatados fueron devueltos a sus dueños tras la operación de varios días llevada a cabo la semana pasada, pero varias decenas han muerto debido a las duras condiciones en las que fueron encontrados, apuntaron los grupos.

Esta operación es “un recordatorio aleccionador de la enorme magnitud del comercio de carne de gato en Viet Nam”, apuntó en un comunicado Karanvir Kukreja, que lidera una campaña contra el consumo de carne de perro y gato para la organización internacional sin ánimo de lucro Humane World for Animals.

Una investigación realizada la semana pasada sobre una serie de robos de mascotas en Ciudad Ho Chi Minh llevó a la policía a localizar a la red y a detener a nueve personas, de acuerdo con medios locales.

Los agentes descubrieron 45 jaulas que contenían alrededor de 400 gatos vivos y cuatro contenedores de espuma llenos de hielo en los que había aproximadamente 80 felinos muertos, y se recuperaron 21 gatos vivos en otro lugar, señaló la división de la policía criminal de Ciudad Ho Chi Minh.

Se incautaron más de 500 gatos, lo que, según la prensa local, es uno de los mayores casos de bienestar felino en Vietnam en los últimos años.

Los sospechosos admitieron haber capturado y recogido gatos en todo el sur de Vietnam durante los últimos tres años en Ciudad Ho Chi Minh y en las ciudades de Tay Ninh y An Giang, explicó la policía.

En el país, millones de perros y gatos son víctimas de ladrones de animales, que se los llevan de las calles o los roban a sus familiares y los sacrifican para consumo humano, afirmó Kukreja, del grupo Humane World for Animals.

Chris Gindelhumer, de la ONG Vietnam Cat Welfare, que está ayudando a cuidar a los animales rescatados, comentó que “vi bastantes lágrimas en los últimos días”.

“Es realmente hermoso ver cuántas familias vietnamitas vienen a buscar a sus gatos", aseveró. "Pero también es desgarrador porque muchas familias buscaban a sus gatos y no los encontraron”.

Muchos veterinarios y voluntarios están trabajando sin descanso para atender a los felinos, apuntó Gindelhumer.

El consumo de carne de perro y gato es legal en Vietnam. Los vendedores deben contar con permisos que acrediten el origen de los animales. Pero ciertas ciudades, como Hoi An, en el centro del país, trabajan con grupos internacionales de bienestar animal para frenar el consumo de este tipo de carne.

Poco después de la prohibición de comer carne de perro en Corea del Sur en 2024, funcionarios vietnamitas dijeron que el gobierno planea reformar parte del sistema legal para proteger mejor a las mascotas y los derechos de sus dueños.

“Este suceso sorprendió a mucha gente y ha generado conciencia en muchos para dejar de consumir carne de gato”, manifestó An Pham, estudiante de maestría y gran amante de los gatos en Ciudad Ho Chi Minh.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP