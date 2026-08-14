americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Policía italiana recupera cuadros robados de Renoir, Cézanne y Matisse valorados en millones

MILÁN (AP) — Las autoridades italianas recuperaron tres pinturas de Renoir, Cézanne y Matisse valoradas en millones de euros que fueron robadas a principios de este año de un museo privado cerca de la ciudad norteña de Parma, informó la policía el viernes.

En esta fotografía proporcionada por los Carabineros italianos, agentes posan junto a tres cuadros recuperados tras una operación policial, en Parma, en el norte de Italia, el viernes 14 de agosto de 2026. (Carabineros italianos vía AP)
En esta fotografía proporcionada por los Carabineros italianos, agentes posan junto a tres cuadros recuperados tras una operación policial, en Parma, en el norte de Italia, el viernes 14 de agosto de 2026. (Carabineros italianos vía AP) AP

Un comunicado del escuadrón de recuperación de arte de los Carabinieri italianos indicó que las pinturas fueron halladas durante registros ordenados por los fiscales, pero no se dieron detalles. La investigación continúa.

Las tres pinturas recuperadas son “Peces”, de Auguste Renoir; “Naturaleza muerta con cerezas”, de Paul Cézanne; y “Odalisca en la terraza”, de Henri Matisse. Las autoridades señalaron que el Cézanne estaba valorado en 6 millones de euros (7 millones de dólares), el Renoir en 3 millones de euros (3,5 millones de dólares) y el Matisse en 20.000 euros (23.000 dólares).

El robo en la Fundación Magnani Rocca, a unos 20 kilómetros (12 millas) de Parma, ocurrió la noche del 22 al 23 de marzo, cuando los ladrones forzaron la puerta de entrada, según la policía.

Medios locales reportaron que los ladrones se llevaron las pinturas en menos de tres minutos y escaparon a través de los jardines del museo.

Creada en 1977, la fundación alberga la colección del historiador de arte Luigi Magnani e incluye también obras de Durero, Rubens, Van Dyck, Goya y Monet.

El museo cree que una banda estructurada y organizada fue responsable del robo, que fue interrumpido por una alarma, publicaron medios locales.

El delito se produjo tras una serie de robos de alto perfil en importantes museos europeos, incluido el robo en octubre de joyas de la corona francesa y otros objetos valorados en 88 millones de euros (101 millones de dólares) del Louvre en París.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
candyman sufre accidente de transito durante transmision en vivo y el impactante momento queda grabado

Candyman sufre accidente de tránsito durante transmisión en vivo y el impactante momento queda grabado

Por Redacción América Noticias Miami
youtuber adrian peachy denuncia que las guiribitey amenazaron con demandarlo tras un video en youtube

Youtuber Adrián Peachy denuncia que las Guiribitey amenazaron con demandarlo tras un video en YouTube

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EEUU advierte que Cuba está bajo vigilancia y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

EEUU advierte que Cuba está "bajo vigilancia" y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

Imagen tomada de video de la cámara corporal del policía involucrado en el caso de Jazmir Tucker, en Akron, Ohio, el 28 de noviembre del (Departamento de Policía de Akron via AP)

Ohio despide a policía que mató a niño y pagará compensación a familia

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

SIN DINERO, SIN DOCUMENTOS Y SIN SALIDA: así terminó en Ecuador el exoficial cubano Rogelio Bolufé

SIN DINERO, SIN DOCUMENTOS Y SIN SALIDA: así terminó en Ecuador el exoficial cubano Rogelio Bolufé

Raúl Castro reaparece en público a los 95 años tras semanas de ausencia

Raúl Castro reaparece en público a los 95 años tras semanas de ausencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter