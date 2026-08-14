Policía italiana recupera cuadros robados de Renoir, Cézanne y Matisse valorados en millones

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En esta fotografía proporcionada por los Carabineros italianos, agentes posan junto a tres cuadros recuperados tras una operación policial, en Parma, en el norte de Italia, el viernes 14 de agosto de 2026. (Carabineros italianos vía AP) AP

Un comunicado del escuadrón de recuperación de arte de los Carabinieri italianos indicó que las pinturas fueron halladas durante registros ordenados por los fiscales, pero no se dieron detalles. La investigación continúa.

Las tres pinturas recuperadas son “Peces”, de Auguste Renoir; “Naturaleza muerta con cerezas”, de Paul Cézanne; y “Odalisca en la terraza”, de Henri Matisse. Las autoridades señalaron que el Cézanne estaba valorado en 6 millones de euros (7 millones de dólares), el Renoir en 3 millones de euros (3,5 millones de dólares) y el Matisse en 20.000 euros (23.000 dólares).

El robo en la Fundación Magnani Rocca, a unos 20 kilómetros (12 millas) de Parma, ocurrió la noche del 22 al 23 de marzo, cuando los ladrones forzaron la puerta de entrada, según la policía.

Medios locales reportaron que los ladrones se llevaron las pinturas en menos de tres minutos y escaparon a través de los jardines del museo.

Creada en 1977, la fundación alberga la colección del historiador de arte Luigi Magnani e incluye también obras de Durero, Rubens, Van Dyck, Goya y Monet.

El museo cree que una banda estructurada y organizada fue responsable del robo, que fue interrumpido por una alarma, publicaron medios locales.

El delito se produjo tras una serie de robos de alto perfil en importantes museos europeos, incluido el robo en octubre de joyas de la corona francesa y otros objetos valorados en 88 millones de euros (101 millones de dólares) del Louvre en París. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP