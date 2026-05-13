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Policía israelí mata a palestino que trepaba barrera de Cisjordania hacia Israel por trabajo

RAMALA, Cisjordania (AP) — Las autoridades palestinas manifestaron que la policía israelí disparó y mató a un hombre palestino cuando intentaba trepar la barrera de concreto que separa la Cisjordania ocupada de Jerusalén.

Familiares y amigos transportan el cuerpo del palestino Zakaria Qatousa durante su funeral en la ciudad de Deir Qaddis, en Cisjordania, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean)
Familiares y amigos transportan el cuerpo del palestino Zakaria Qatousa durante su funeral en la ciudad de Deir Qaddis, en Cisjordania, el miércoles 13 de mayo de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean) AP

El Ministerio de Salud palestino y la Media Luna Roja Palestina identificaron al hombre como Zakaria Qatusa, de 44 años, de la localidad de Deir Qadis, a unos 20 kilómetros (13 millas) al noroeste del lugar del tiroteo ocurrido el martes por la noche en la localidad cisjordana de Al-Ram, que colinda con el muro.

La policía israelí no respondió a las consultas sobre el tiroteo. El funeral del hombre se celebró el miércoles.

Khalid Qatusa, su hermano, indicó que era padre de cuatro hijos y que estaba cruzando el muro para trabajar en Israel.

“Se vio obligado a recurrir a este método porque no había otra oportunidad para cubrir las necesidades de su hogar y vivir una vida digna. Esta era la única manera”, expresó. “No era un agresor ni una amenaza”.

Un número cada vez mayor de palestinos de la Cisjordania ocupada ha intentado entrar ilegalmente en Israel para trabajar en los últimos años. Antes de la guerra entre Israel y Hamás, decenas de miles de palestinos tenían permisos para trabajar en Israel, pero el acceso se restringió drásticamente tras el ataque de milicianos encabezados por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, el desempleo se ha disparado en medio de una profunda desaceleración económica y una escasez de empleos en Cisjordania. Otros tiroteos han ocurrido en el mismo lugar que separa la localidad cisjordana de Al-Ram de Beit Hanina, un barrio de Jerusalén oriental.

Hasta el 11 de mayo, al menos 47 palestinos han muerto a manos de fuerzas israelíes o colonos, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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