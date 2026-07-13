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Policía investiga la muerte del futbolista sudafricano del Mundial Jayden Adams

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — La policía informó que está investigando la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, después de que su cuerpo fuera hallado este fin de semana en una propiedad en Ciudad del Cabo.

Adams, de 25 años, murió dos semanas después de que ayudó a Sudáfrica a alcanzar por primera vez la fase de eliminación directa de un Mundial.

Las autoridades no han dado a conocer la causa de la muerte.

“La policía central de Ciudad del Cabo registró una investigación judicial tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años el sábado”, señaló la policía en un comunicado enviado a The Associated Press. “Las circunstancias que rodean este incidente están bajo investigación”.

La policía indicó que el cuerpo fue descubierto en una propiedad del barrio de Schotsche Kloof, en Ciudad del Cabo, alrededor de las 11 de la mañana del sábado, pero no ofreció más detalles.

El padre de Adams, Juanito Adams, declaró a la cadena sudafricana de noticias eNCA el domingo que la familia estaba esperando los resultados de una autopsia y que aún no había hecho planes para el funeral.

“Como todos saben, fue una muerte prematura”, comentó Juanito Adams. “A la familia le cuesta asimilarlo. No será fácil seguir adelante. La gente dice que se hará más fácil, pero no lo será. Simplemente aprendes a vivir con ello”.

Adams jugó los tres partidos de la fase de grupos de Sudáfrica, en la que el equipo logró su mejor actuación en un Mundial. No participó en la derrota 1-0 ante Canadá en la ronda de 32 el 28 de junio.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, dijo que Adams había jugado el partido de su equipo en la fase de grupos contra República Checa horas después de enterarse de que su abuela había muerto. McKenzie pidió al público y a los medios “ejercer moderación y compasión” y no especular sobre la causa de la muerte de Adams mientras las autoridades realizan una investigación.

Hubo momentos de silencio y homenajes a Adams en los partidos de cuartos de final del Mundial Inglaterra vs. Noruega y Argentina vs. Suiza el sábado.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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