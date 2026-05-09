Policía de Indonesia arresta a 321 extranjeros en operativo contra apuestas ilegales en línea

Los 321 extranjeros, en su mayoría vietnamitas, fueron detenidos en un edificio comercial cerca del barrio chino de la ciudad, que los investigadores describieron como un centro de operaciones de más de 70 sitios web de apuestas en línea, dirigidos a jugadores fuera de Indonesia, según registros de mercadotecnia y pruebas digitales recopiladas durante la redada.

Entre los arrestados hay 228 vietnamitas, 57 chinos y el resto procedía de Laos, Myanmar, Tailandia, Malasia y Camboya, indicó Wira Satya Triputra, director de delitos generales de la Policía Nacional de Indonesia. Agregó que los investigadores aún rastreaban a los organizadores y a los financiadores detrás de la red.

“Arrestamos a los sospechosos en flagrancia mientras realizaban actividades relacionadas con las apuestas en línea”, informó Triputra el sábado en una conferencia de prensa. Señaló que la operación estaba organizada de manera estructurada, con trabajadores asignados a funciones como atención al cliente, telemercadeo y administración financiera. La policía calcula que la operación llevaba funcionando alrededor de dos meses.

Las autoridades afirmaron que muchas organizaciones de apuestas trasladan sus operaciones con frecuencia para evadir la detección, y a menudo reclutan a trabajadores extranjeros para gestionar los sitios web y los servicios de atención al cliente.

Triputra explicó que muchos de los sospechosos ingresaron a Indonesia con visas de visitante de corto plazo y excedieron el tiempo permitido mientras trabajaban en la operación, y que “se detectaron infracciones migratorias además de presuntos delitos de apuestas y lavado de dinero”.

La policía incautó dinero en efectivo en varias divisas, computadoras, teléfonos móviles, pasaportes y otros equipos presuntamente utilizados para administrar los sitios de apuestas. Las autoridades consideran que el grupo operaba al menos 75 plataformas de juego.

Hasta el sábado, 275 de los detenidos habían sido formalmente identificados como sospechosos, mientras que otros seguían siendo interrogados, indicó Triputra. Los acusados podrían enfrentar hasta nueve años de prisión en virtud de las leyes penales y migratorias de Indonesia y una multa de 2.000 millones de rupias (116.000 dólares).

En los últimos meses se han descubierto operaciones similares de delincuencia transnacional en Surabaya, Bali y Batam, lo que pone de relieve la necesidad de una coordinación más estrecha entre las fuerzas del orden y las agencias gubernamentales para combatir las apuestas en línea y las estafas relacionadas, afirmó Untung Widyatmoko, secretario de la oficina de Interpol de Indonesia.

Añadió que las autoridades han detectado indicios de que operadores de apuestas en línea que antes tenían su base en Camboya están trasladando sus operaciones a otros países, entre ellos, Indonesia, después de que las autoridades de aquel país tomaran medidas más severas.

“Tras las medidas de aplicación de la ley en Camboya, empezamos a ver un desplazamiento hacia Indonesia, y eso era algo que anticipábamos”, afirmó Widyatmoko.

Las apuestas en línea son ilegales en Indonesia, el país con mayoría musulmana más poblado del mundo, que ha intensificado la aplicación de la ley ante la preocupación por el crimen organizado y las operaciones cibernéticas transfronterizas. La policía señaló que en la investigación podrían producirse más arrestos vinculados a redes internacionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP