Policía de Haití arresta al legislador Arnel Belizaire, acusado de financiar terrorismo

ARCHIVO - El exdiputado Arnel Belizaire, derecha, aparece esposado al ser presentado por la Policía Nacional ante la prensa junto con otros hombres, todos arrestados por portar armas y municiones, en Puerto Príncipe, Haití, el 4 de diciembre de 2019. (Foto AP/Dieu Nalio Chery, archivo) AP

Se trata del arresto más reciente de Belizaire en un país donde durante mucho tiempo poderosas figuras políticas han operado con impunidad. Algunas han sido vinculadas con el financiamiento y el apoyo a pandillas que controlan, según estimaciones, el 90% de Puerto Príncipe, la capital de Haití.

La Policía Nacional de Haití hizo el anuncio el domingo por la noche, poniendo fin a la búsqueda del conocido legislador, quien fue acusado por primera vez hace alrededor de dos meses.

Belizaire había calificado previamente la orden de arresto en su contra como una intimidación política. Por el momento no queda claro si cuenta con un abogado.

Belizaire había registrado su nuevo partido político a finales de la semana pasada para las próximas elecciones generales.

El gobierno de Estados Unidos ya había acusado a Belizaire de “corrupción significativa” el año pasado, al anunciar que a él y a sus familiares directos se les prohibía ingresar a Estados Unidos.

Belizaire fue arrestado a inicios de la década de 2000 por un cargo de armas ilegales y condenado a prisión. Se fugó y fue arrestado de nuevo, sólo para escapar otra vez tras el devastador sismo de 2010 en Haití.

Fue elegido al Parlamento de Haití en 2011 y luego fue arrestado nuevamente cuando la policía advirtió que se había fugado durante el terremoto. Posteriormente fue liberado tras presiones políticas.

Belizaire fue arrestado otra vez hace varios años, tras ser acusado de tráfico de armas, pero esos cargos fueron retirados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP