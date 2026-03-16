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Policía de Brasil libera a 3 turistas israelíes que se enfrentaron a residentes propalestinos

SAO PAULO (AP) — La policía brasileña liberó el lunes a tres turistas israelíes que estuvieron involucrados en un altercado con residentes propalestinos en una ciudad costera del noreste del país.

Tres hombres de entre 21 y 22 años insultaron a los agentes y se resistieron al arresto después de que “entraron en conflicto con un grupo de personas durante una manifestación propalestina” el fin de semana pasado, informó la policía del estado de Bahía en un comunicado. El incidente ocurrió en Itacaré, una ciudad de 30.000 habitantes que se ha convertido en un destino turístico entre exsoldados israelíes.

Itacaré se encuentra a 1.340 kilómetros (832 millas) al norte de Río de Janeiro.

La protesta del sábado se volvió viral en todo el país. Las imágenes mostraban a los turistas israelíes mientras se enfrentaban a residentes que cuestionaban su presencia en la ciudad. Ese mismo día tuvo lugar otra manifestación en la que participaron locales que apoyaban a los extranjeros, informó la policía.

Varias personas que participaron en la protesta contra los turistas israelíes exhibieron banderas palestinas y corearon consignas denunciando la campaña de Israel contra Hamás en Gaza, la cual ha cobrado la vida de más de 72.000 palestinos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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