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Policía arresta a sospechoso de fraude tras incidente de seguridad en Campeonato Europeo

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — La policía ha realizado una detención tras un incidente de seguridad que provocó retrasos en el transporte para aficionados y atletas que salían del estadio Alexander después de la sesión del sábado por la noche en los campeonatos europeos de atletismo en Birmingham.

Atletas compiten en la final masculina de los 10,000 metros en el Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el sábado 15 de agosto de 2026. (Foto AP/Petr David Josek)
Atletas compiten en la final masculina de los 10,000 metros en el Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el sábado 15 de agosto de 2026. (Foto AP/Petr David Josek) AP

Las ceremonias de entrega de medallas se pospusieron para el domingo, cuando la Policía de West Midlands informó que un hombre de unos 30 años había sido detenido bajo sospecha de fraude. Permanece bajo custodia.

La policía indicó en un comunicado que, alrededor de las 20:15 del sábado, “surgieron preocupaciones después de que se encontrara a un hombre en una zona del estadio Alexander con una acreditación incorrecta”.

“Como medida de precaución, se implementaron medidas de seguridad y se suspendió el transporte para el personal del campeonato y los atletas”, señaló el comunicado. “Esto derivó en retrasos en el transporte desde el estadio para el público en general”.

La policía manifestó que no había “ningún riesgo inmediato para el público”.

Los aficionados habían esperado en largas filas mientras el transporte estaba suspendido. Poco después de las 23:00 del sábado, los organizadores publicaron una disculpa en redes sociales por los “retrasos significativos” e indicaron que el servicio de autobuses “comenzaría gradualmente”.

“La seguridad y el bienestar de nuestros espectadores, atletas, personal y de la familia más amplia del campeonato siempre serán nuestra máxima prioridad”, afirmó Birmingham 2026 en un comunicado.

El estadio está ubicado fuera del centro de la ciudad.

“Reconocemos que los retrasos supusieron desafíos para los afectados y nos gustaría agradecer a todos su paciencia, comprensión y cooperación a lo largo de la noche”, expresaron los organizadores.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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