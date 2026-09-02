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Policía de Arizona confirma que tiroteo en bar gay fue un crimen de odio

La policía de Arizona confirmó que un tiroteo en un bar gay de Tucson que dejó tres muertos, incluido el atacante, fue un crimen de odio.

Un memorial en el bar Venture-N de Tucson, Arizonia, el 1 de septiembre del 2026. (AP foto/Rebecca Noble)
Un memorial en el bar Venture-N de Tucson, Arizonia, el 1 de septiembre del 2026. (AP foto/Rebecca Noble) AP

El sospechoso, Ousman Ceesay, de 44 años, era nuevo en el área de Tucson y no conocía a las víctimas, informó el Departamento de Policía de Tucson en un comunicado el martes por la noche.

Mientras registraban su vivienda, los detectives encontraron una nota que “indicaba que actuó solo y que este tiroteo fue un ataque dirigido motivado por odio hacia la comunidad LGBTQIA+”, señaló el departamento.

Atacante confrontó a las víctimas en estacionamiento fuera del bar

Vincent Anthony Siqueiros, de 42 años, y Cameron Davis Capara, de 33, estaban en el estacionamiento del bar Venture-N alrededor de las 12:30 de la mañana del lunes cuando fueron confrontados y luego baleados por Ceesay, indicó la policía. Después, Ceesay se suicidó con una pistola de 9 mm y nunca intentó entrar al bar, según la policía.

Tanto Siqueiros como Capara murieron en el lugar, y Ceesay fue declarado muerto en un hospital cercano. La policía indicó que Ceesay llevaba una nota con una lista de otros negocios asociados con la comunidad LGBTQIA+ en la región.

No tenía contactos previos con el departamento de policía y no tenía prohibido poseer armas de fuego, informó el Departamento de Policía.

No hay más amenaza a la comunidad LGBTQIA

Los agentes han contactado a cada uno de los negocios de la lista, y el departamento señaló que no existe una amenaza activa conocida para la comunidad. El departamento está dando ayuda a organizaciones comunitarias y agentes suyos irán a una vigilia en honor a Siqueiros y Capara la noche del miércoles en un parque local.

Velas de colores del arcoíris, flores y fotos en honor a ambos se alineaban junto al muro exterior del Venture-N, un bar no muy lejos del campus de la Universidad de Arizona. El tiroteo estremeció a la comunidad LGBTQIA+ en una ciudad normalmente conocida como tolerante.

Organizadores dicen que el bar siempre había sido un lugar seguro

Tucson Queerstory, uno de varios grupos que organizan la vigilia, escribió en redes sociales que el Venture-N ha sido “siempre ha sido un lugar seguro para la comunidad queer de Tucson”, y animó a la gente a mostrar apoyo mientras el bar trabaja para recuperarse y reabrir.

“Tucson ha sido conocida durante mucho tiempo por su ambiente acogedor y su sólida comunidad queer. Que ahora se sume otro crimen de odio a esa historia es desgarrador e indignante”, escribió la organización.

"Debemos recordar que nos necesitamos unos a otros, y a recordarle a toda la comunidad que estamos unidos en nuestro derecho a existir”, agregó.

Familiares de Capara y Siqueiros han expresado su gratitud y están “abrumados por la muestra de amor”, escribió Tucson Queerstory en otra publicación en redes sociales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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