Policía alemana investiga 'lesiones graves' tras disturbios de aficionados de fútbol

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Decenas de aficionados del Dynamo Dresden corrieron por el campo hacia los seguidores del Hertha Berlín durante el partido de segunda división del sábado, antes de que la policía los hiciera retroceder. Luego, aficionados del Dresden quemaron una bandera de un hincha del Hertha.

El partido se reanudó tras una interrupción de casi 20 minutos y el Hertha ganó 1-0.

La policía indicó en un comunicado emitido a última hora del sábado que investigaba delitos que incluyen lesiones corporales peligrosas, alteración del orden público y daños a la propiedad. La policía no confirmó de inmediato si hubo heridos o detenciones.

El director financiero del Dynamo Dresden, Stephan Zimmermann, ofreció disculpas a “todas las personas ajenas a lo ocurrido que se vieron envueltas en estos actos innecesarios” y señaló que el club se había reunido con la policía.

“Nuestros partidos en casa son conocidos por una atmósfera única”, expresó Zimmermann en un comunicado. “Imágenes como las que vimos esta noche no son aceptables y causan un daño enorme no solo a nuestro club, sino al fútbol en su conjunto en Alemania”.

“Nosotros y muchos otros clubes hemos pasado los últimos meses defendiendo los intereses de los aficionados y una experiencia segura en el estadio, y escenas como estas son un duro golpe”.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP