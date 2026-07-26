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Pogacar a punto de ganar su quinto Tour de Francia e igualar récord en la última etapa

PARÍS (AP) — Tadej Pogacar está a punto de conquistar un quinto título del Tour de Francia, con el que igualaría el récord de la emblemática carrera.

Tadej Pogacar, con el maillot amarillo de líder general, asciende al puerto de Galibier, durante la 20ma etapa del Tour de Francia, el sábado 25 de julio de 2026. (AP Foto/Thibault Camus)
Tadej Pogacar, con el maillot amarillo de líder general, asciende al puerto de Galibier, durante la 20ma etapa del Tour de Francia, el sábado 25 de julio de 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Salvo contratiempo o caída en la última etapa el domingo, la estrella eslovena de 27 años se unirá al belga Eddy Merckx, al español Miguel Indurain y a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos hombres en ganar cinco Tours.

Tiene una amplia ventaja de 6 minutos y 26 segundos sobre el belga Remco Evenepoel, su perseguidor inmediato. El mexicano Isaac Del Toro, compañero de Pogacar en el UAE Team Emirates, marcha tercero a casi 10 minutos. Del Toro, de 22 años, debuta en el Tour.

Jonas Vingegaard estaba llamado a ser el mayor rival de Pogacar en el Tour, pero el dos veces campeón del Tour abandonó la carrera el domingo pasado en la 15ta etapa tras sufrir una caída. Ambos ciclistas se sometieron a pruebas antidopaje en las primeras horas de esa mañana.

Pogacar ha ganado cinco etapas en la edición de este año y 26 en total de cara a la 21ra etapa del domingo, un circuito de 88,7 kilómetros (55 millas) alrededor de París, cuyo inicio está previsto poco antes de las 6 de la tarde, hora local.

La etapa volvió a incluir la popular subida por el distrito de Montmartre, un exigente sprint de 1 kilómetro que los corredores afrontan tres veces antes de terminar en los Campos Elíseos.

Ha sido un año increíble para Pogacar, que ha ganado carreras por etapas en el Tour de Suiza y el Tour de Romandía, además de lograr algunas notables victorias en las clásicas de un día.

Pogacar ganó el Giro de Italia por un margen enorme en 2024 pero, a diferencia de Vingegaard y Merckx, aún no ha ganado la Vuelta a España para completar el trío de victorias en las Grandes Vueltas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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