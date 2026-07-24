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Pogacar lanza brillante ataque en el Alpe d'Huez, gana la etapa 19 del Tour y amplía su ventaja

ALPE D'HUEZ, Francia (AP) — Tadej Pogacar lanzó un impresionante ataque en solitario desde el pie del icónico Alpe d'Huez para ganar el viernes la 19na etapa del Tour de Francia y ampliar su ventaja en la clasificación general.

Tadej Pogacar tras ganar la 19na etpaa del Tour de Francia en el Alpe dHuez, el viernes 24 de julio de 2026. (AP Foto/Thibault Camus)
Tadej Pogacar tras ganar la 19na etpaa del Tour de Francia en el Alpe d'Huez, el viernes 24 de julio de 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Incluso para los elevados estándares del cuatro veces campeón del Tour, fue una de sus victorias más sobresalientes, ya que estaba a más de tres minutos de distancia cuando faltaban 12 kilómetros (unos 7,5 millas).

Sin un compañero de equipo en el último tramo, alcanzó al ecuatoriano Richard Carapaz y al francés Lenny Martinez cuando restaban 1,5 kilómetros y luego aceleró para lograr su quinta victoria de etapa en la carrera de este año y la 26 de su trayectoria.

Martinez terminó seis segundos detrás y Carapaz —quien ganó el jueves la 18va etapa con una brillante victoria en solitario tras una escapada— llegó nueve segundos después. El estadounidense Sepp Kuss, que se desfondó en los kilómetros finales, quedó a 1 minuto y 14 segundos.

Con una ventaja de 7 minutos y 11 segundos sobre Remco Evenepoel en la clasificación general, y con dos etapas por disputarse, Pogacar está cerca de unirse a Eddy Merckx, Miguel Indurain, Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos hombres que han ganado cinco Tours.

Salvo contratiempo o accidente, el astro esloveno del ciclismo será coronado cuando la carrera termine el domingo en los Campos Elíseos de París.

El mexicano Isaac del Toro, compañero de Pogacar en el equipo UAE Team Emirates XRG, se mantiene tercero en la general, retrasado a 9:42 minutos.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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