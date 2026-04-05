Pogačar gana el Tour de Flandes por tercera vez e iguala récord con otro ataque en solitario

El esloveno Tadej Pogacar cruza la línea de meta para ganar el Tour de Flandes en Oudenaarde, Bélgica el domingo 5 de abril del 2026. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) AP

Pogačar, del equipo UAE Team Emirates-XRG, y su gran rival en las clásicas de un día Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) fueron los más fuertes del grupo y rodaban juntos al frente cuando faltaban unos 18 kilómetros, hasta que el campeón mundial lanzó un ataque en la última ascensión del Oude Kwaremont.

Hace un año, el movimiento de Pogačar en esa misma subida resultó decisivo, pero esta vez van der Poel no se descolgó y logró limitar la diferencia a apenas unos segundos en la cima.

Van der Poel, sin embargo, no pudo cerrar la brecha y Pogačar fue ampliando gradualmente su ventaja, redoblando el esfuerzo en el Paterberg, una subida corta pero brutal de adoquines con pendientes que superan el 20%. Eso fue demasiado para Van der Poel, triple ganador de la carrera, que llegó a la cumbre con 15 segundos de retraso.

Una vez que se dio cuenta de que no lo alcanzarían, el cuatro veces ganador del Tour de Francia aflojó, levantó los brazos en señal de triunfo y golpeó el aire al cruzar la meta con 33 segundos de ventaja sobre Van der Poel.

En su debut en el Tour de Flandes, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) terminó tercero por delante de Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike).

Pogačar y Van der Poel fueron rodeados por fotógrafos y se abrazaron afectuosamente tras la llegada.

También conocido como De Ronde, el Tour de Flandes es una de las carreras de un día más exigentes del ciclismo y se disputó por primera vez en 1913. El recorrido de este año, de 278 kilómetros (172,7 millas), incluyó 16 subidas cortas pero castigadoras y varios tramos de adoquines.

La carrera es parte de un las “Monumentales” del ciclismo —las cinco pruebas de un día más prestigiosas del deporte— junto con la Milán-San Remo, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía.

Pogačar se impuso en Milán-San Remo por primera vez a comienzos de este año y podría ganar los cinco esta temporada. La única Monumental que le falta en su impresionante vitrina de trofeos es París-Roubaix, que se disputa el próximo fin de semana.

Pogačar ha ganado las tres carreras en las que compitió este año, al adjudicarse también la Strade Bianche el mes pasado.

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FUENTE: AP