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Pogačar arrasa rumbo a su 3ra victoria seguida en la clásica Lieja-Bastoña-Lieja

LIEJA, Bélgica (AP) — El cuatro veces ganador del Tour de Francia, Tadej Pogačar, continuó su dominio el domingo tras convertirse en el primer ciclista de este siglo en lograr tres victorias consecutivas en la clásica Lieja-Bastoña-Lieja.

El esloveno Tadej Pogacar, del equipo UAE Team Emirates, cruza la línea de meta para ganar la clásica ciclista belga y carrera del UCI World Tour, Lieja-Bastoña-Lieja, en Lieja, Bélgica, el domingo 26 de abril de 2026. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert)
El esloveno Tadej Pogacar, del equipo UAE Team Emirates, cruza la línea de meta para ganar la clásica ciclista belga y carrera del UCI World Tour, Lieja-Bastoña-Lieja, en Lieja, Bélgica, el domingo 26 de abril de 2026. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) AP

El triunfo coronó una racha sobresaliente en la que Pogačar también ganó otros dos “monumentos” del ciclismo de un día: Milán-San Remo y el Tour de Flandes.

“Significa mucho volver a ganar una de las carreras más grandes del ciclismo. Ya no participo en tantas carreras y, por lo tanto, no tengo tantas oportunidades de ganar. Eso significa que estoy bajo mucha presión en días como hoy”, añadió Pogačar, de 27 años.

El esloveno perdió ante Wout van Aert en la París-Roubaix a principios de este mes. La quinta y última carrera Monumento será el Giro de Lombardía en octubre.

“Estoy muy feliz de que lo hayamos conseguido. Espero que podamos seguir así hasta el verano. Ahora mismo estamos en un buen momento. Me siento bien en la bicicleta y durante los entrenamientos, y valoro cada vez más, año tras año, el tiempo que paso con mis compañeros de equipo”, comentó Pogačar.

Paul Seixas, el ciclista francés de 19 años, fue segundo detrás de Pogačar el domingo. Remco Evenepoel terminó tercero.

“Siempre corro para ganar, pero sabemos que Pogačar ha sido absolutamente dominante estos últimos años, así que poder seguirlo ya es algo. Hay que ir paso a paso, sin apresurarse”, dijo Seixas.

La corredora de FDJ Suez, Demi Vollering, se convirtió en la primera triple ganadora de la prueba femenina.

La neerlandesa es una de las ciclistas más laureadas de su generación. Ganó el Tour de Francia en 2023.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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