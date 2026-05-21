Poco probable que republicanos logren aprobar presupuesto para inmigración dentro del plazo

Las obras de construcción para el salón de baile de la Casa Blanca en Washington, el 19 de mayo del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

Ya se esperaba que los republicanos renunciaran a 1.000 millones de dólares en dinero para seguridad del complejo de la Casa Blanca y el salón de baile del presidente Donald Trump, ante las críticas de miembros de su propio partido. Pero luego, las dudas sobre el acuerdo se sumaron a las preocupaciones de algunos senadores quienes cuestionan quién recibiría el dinero.

Los senadores republicanos se reunieron el jueves con el secretario de Justicia interino Todd Blanche mientras trabajaban para ultimar el texto del proyecto y decidir si fijar parámetros para el acuerdo, diseñado para compensar a aliados de Trump que creen haber sido perseguidos políticamente. Thune dijo a los periodistas que los senadores tenían preguntas y querían saber “cómo podríamos asegurarnos de que esté delimitado adecuadamente”.

Pero los senadores que salieron de la reunión guardaron silencio y dieron a entender que los legisladores no someterían el paquete a votación antes de salir de Washington para el receso por el Día de los Caídos, lo que pone en riesgo el cumplimiento del plazo del 1 de junio fijado por Trump.

Consultada sobre una votación esta semana, la senadora Susan Collins, republicana por Maine, respondió: “Ni siquiera lo sé”. El senador John Kennedy, republicano por Luisiana, fue más tajante: “Nos vamos a casa”, afirmó.

La carrera de último minuto se produce mientras los demócratas han criticado a los republicanos por intentar financiar el salón de baile de Trump cuando los ciudadanos comunes sufren problemas económicos y mientras algunos legisladores republicanos se han mostrado frustrados con Trump. Varios de ellos se han pronunciado contra el acuerdo y muchos se molestaron por el respaldo del presidente el martes al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en la segunda vuelta de las primarias del partido la próxima semana contra el senador John Cornyn.

Preguntado el jueves en la Casa Blanca sobre si estaba perdiendo el control del Senado, Trump respondió: “No lo sé, de verdad que no lo sé. Puedo decirles: yo solo hago lo que está bien”.

Posibles parámetros para el fondo de acuerdo de Trump

El fondo propuesto por el gobierno, promovido como para luchar contra una supuesta politización de la justicia, es parte de un acuerdo que resuelve la demanda de Trump contra la agencia de impuestos por la filtración de sus declaraciones fiscales. El tema se convirtió inesperadamente en una de las principales complicaciones del proyecto. Los demócratas dijeron que forzarían votaciones para bloquearlo o imponerle restricciones.

Los demócratas tienen una oportunidad porque los republicanos intentan aprobar el proyecto de ley de control migratorio mediante un complejo proceso presupuestario que exige una larga serie de votaciones sobre enmiendas. Los demócratas están considerando múltiples enmiendas, potencialmente para bloquear por completo ese nuevo fondo o para prohibir cualquier pago a simpatizantes de Trump que lastimaron a guardias de seguridad durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Mostrando un frente unido, demócratas tanto de la Cámara de Representantes como del Senado se concentraron el jueves en las escalinatas del Capitolio para exhibir su oposición. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, declaró que el proceso de enmiendas “les dará a los republicanos incontables oportunidades de hacer lo correcto”.

Añadió que, si se negaban a hacer cambios, demostraría a los votantes que “los republicanos del salón de baile no están trabajando para ustedes, están ocupados luchando por Trump”.

Esas enmiendas, junto con otras, podrían aprobarse a medida que un número creciente de republicanos ha expresado reservas sobre el fondo. Por ello, los republicanos ahora discuten sus propias incorporaciones de último minuto para evitarlo, posiblemente estableciendo algunos parámetros sobre el acuerdo y quién podría recibir compensación, según dos personas con conocimiento de las conversaciones privadas que solicitaron el anonimato para poder hablar de ellas.

No estaba claro cómo serían recibidos en la Cámara de Representantes los cambios del Senado. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano por Luisiana, indicó el miércoles que la Cámara aprobará la ley “en la forma que sea”.

Aumentan las tensiones entre el Senado y la Casa Blanca

Mientras los republicanos cuestionaban el acuerdo y partes de su agenda, Trump arremetió contra el Senado en una publicación en redes sociales el miércoles.

Instó a los republicanos a despedir a la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, quien dijo el fin de semana que partes de la propuesta de seguridad de 1.000 millones de dólares no pueden permanecer en el proyecto de ley del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Trump también renovó sus llamados para que el Senado apruebe la Ley SAVE, un proyecto republicano que exigiría a todos los votantes demostrar la ciudadanía y para poner fin al filibusterismo en el Senado.

Los republicanos necesitan “ponerse listos y duros”, expresó Trump, o “¡todos estarán buscando trabajo mucho antes de lo que creían!”.

Aunque han sido leales a Trump en la mayoría de los temas, los republicanos del Senado se han resistido a sus reiterados llamados —incluso durante su primer mandato— para eliminar el filibusterismo, que activa un umbral de 60 votos en el Senado.

Sobre la creciente fractura republicana pesa el sorpresivo respaldo de Trump a Paxton. Esa intervención tiene a senadores republicanos furiosos en privado, al considerar que podría costarles la mayoría en noviembre, ya que ven al titular, Cornyn, como el mejor candidato para las elecciones generales de noviembre.

Se debilita la solicitud del Servicio Secreto

Según la solicitud del Servicio Secreto, unos 220 millones de dólares financiarían mejoras de seguridad relacionadas con el salón de baile. El resto se destinaría a un nuevo centro de control para visitantes, capacitación y otras medidas de seguridad.

El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, señaló que el esfuerzo por añadir el paquete de seguridad al proyecto fue una “mala idea”. El proyecto no debió incluir las otras mejoras de seguridad, sostuvo, “porque simplemente le está dando a todo el mundo el mensaje de que solo nos preocupamos por 'el salón de baile de 1.000 millones de dólares’”.

Varios otros republicanos en la Cámara y el Senado han cuestionado la solicitud, y los senadores salieron de una sesión informativa con el director del Servicio Secreto la semana pasada diciendo que necesitaban mucha más información.

“¿La gente no puede pagar alimentos, gasolina y atención médica, y nosotros vamos a gastar 1.000 millones de dólares en un salón de baile?”, preguntó el senador de Luisiana Bill Cassidy, quien perdió la reelección en sus primarias republicanas el sábado después de que Trump respaldara a uno de sus oponentes.

Lo que permanece en la ley es el dinero para ICE y la Patrulla Fronteriza, que los demócratas han bloqueado durante meses en protesta por la ofensiva del gobierno en materia de control migratorio.

Los demócratas exigieron cambios para las agencias, pero las negociaciones con la Casa Blanca arrojaron pocos avances. Por eso, los republicanos están usando la compleja maniobra presupuestaria llamada reconciliación —el mismo proceso que les permitió aprobar el año pasado el proyecto de ley de recortes de impuestos y de gasto de Trump— para financiar a las agencias hasta el final del mandato de Trump con una mayoría simple y sin votos demócratas.

Aun así, la aprobación requiere el visto bueno de la parlamentaria y unidad entre los republicanos.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Collin Binkley, Lisa Mascaro y Joey Cappelletti.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP