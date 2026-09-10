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Pochettino: El título de la Premier 2017 debe quitarse al Chelsea y darse a Tottenham

LONDRES (AP) — Mauricio Pochettino cree que a Chelsea deberían retirarle el título de la Liga Premier 2016-17 por infracciones financieras y que el Tottenham que él dirigía esa temporada debería recibir el honor de manera retroactiva.

ARCHIVO - El técnico de Estados Unidos Mauricio Pochettino tras la derrota ante Bélgica en los octavos de final del Mundial, el 6 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Abbie Parr)
ARCHIVO - El técnico de Estados Unidos Mauricio Pochettino tras la derrota ante Bélgica en los octavos de final del Mundial, el 6 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Chelsea recibió en julio una multa de 10 millones de libras (13,4 millones de dólares) y una prohibición de fichar suspendida por dos ventanas de transferencias, después de apelar las sanciones por infringir las normas de la Asociación de Fútbol de Inglaterra sobre agentes.

“Deberían habérnoslo concedido. Si eso era cierto, entonces merecemos ser campeones ese año, sin duda. ¿Los castigaron, lo admitieron? Entonces ya está. El título debería ser para el equipo que fue segundo”, declaró Pochettino a The Guardian en una entrevista publicada el jueves.

Chelsea se llevó el cetro de la Premier en 2017 con una ventaja de siete puntos sobre Tottenham.

A Chelsea se le impuso inicialmente una deducción suspendida de seis puntos junto con la multa, pero la sanción de puntos fue sustituida por la prohibición de fichar suspendida.

Chelsea admitió un total de 74 infracciones de los reglamentos de la FA relacionados con agentes, el trabajo con intermediarios y la inversión de terceros en jugadores.

Pochettino dejó Tottenham en 2019. El argentino luego pasó a dirigir a Chelsea en 2023-24, y se marchó de mutuo acuerdo tras una campaña complicada en la que no logró asegurar la clasificación a la Liga de Campeones. Ahora dirige a la selección de Estados Unidos.

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