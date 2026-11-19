El técnico de Estados Unidos Mauricio Pochettino previo al partido contra Haití en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, el martes 17 de noviembre de 2026. (AP Foto/Kareem Elgazzar) AP

Para él, sí. En realidad, el puesto en el United ha estado disponible con frecuencia durante más de una década de declive, mientras un técnico tras otro ha fracasado en llevar de vuelta a la cima al equipo con 20 títulos de la liga inglesa.

Pochettino es el octavo técnico permanente que asume el cargo desde que el legendario Alex Ferguson se retiró en 2013. El argentino toma las riendas del United en su punto más bajo desde entonces, estancado en la zona de descenso de la Liga Premier tras su peor inicio en 40 años.

Así que cuando manifestó esta semana que cambiaría la suerte del United, habrá entusiasmado a unos aficionados cansados de estar a la sombra del Manchester City, Liverpool, Arsenal y Chelsea. Al mismo tiempo, se habrá recibido con cautela después de tantos años de bajo rendimiento.

Cuando el analista de TNT TV DaMarcus Beasley le planteó a Pochettino que “Manchester es azul, siempre será azul”, en referencia al dominio reciente del City, su respuesta fue desafiante.

El tiempo no siempre es un lujo del que dispongan los entrenadores del United.

Michael Carrick fue despedido la semana pasada, menos de seis meses después de firmar un contrato de dos años. Carrick pagó el precio de una racha de una victoria en 10 partidos, que dejó a uno de los clubes con más historia del mundo en peligro de verse arrastrado a la puja por el descenso.

Su predecesor, Ruben Amorim, duró 14 meses.

David Moyes, que asumió la ingrata tarea de suceder a Ferguson, fue despedido 11 meses después de un contrato de seis años en 2014.

Así que el tiempo quizá no juegue a favor de Pochettino, y afronta la desalentadora perspectiva de visitar al archirrival Liverpool en su primer partido al mando el domingo. Difícilmente el rival ideal para alguien que necesita arrancar con rapidez en el cargo.

A la afición de Anfield le encantaría propinarle su primera derrota. Dado que llegó a Manchester apenas el miércoles, Pochettino ha tenido pocas oportunidades de transmitir sus ideas a los jugadores.

Lo mejor a lo que puede aspirar el United es lo que se conoce como el “efecto del nuevo técnico”. Que un cambio de timonel sea suficiente para aportar, al menos, un impulso temporal y sacar mejores actuaciones de unos jugadores que esta temporada se han visto desesperadamente fuera de forma.

Sin duda le funcionó a Carrick cuando asumió de manera interina en enero. En su primer partido dirigió una victoria 2-0 contra el City. En el segundo, un triunfo 3-2 sobre el Arsenal, que acabaría siendo campeón.

Esos resultados contribuyeron en gran medida a que Carrick se ganara un contrato a largo plazo y sentaron las bases de la campaña del United hasta terminar tercero y clasificarse a la Liga de Campeones.

Pochettino disfrutaría de un arranque similar, pero el destino final de Carrick debería servir como advertencia de que la paciencia y el tiempo son limitados en el United.

Enfrentamientos clave

Liverpool vs. United es la rivalidad más feroz del fútbol inglés y un partido imperdible en cualquier momento, y más aún cuando llega un nuevo entrenador.

El City, tras tres derrotas seguidas, recibe a Fulham y el líder Arsenal viaja para enfrentar a Newcastle.

Jugadores a seguir

Florian Wirtz viene una destacada ventana internacional, al marcar tres goles en dos partidos con Alemania. El delantero también anotó para Liverpool en la victoria 3-1 contra Crystal Palace antes del parón. Tras un inicio incierto en la Premier, Liverpool espera que por fin esté encontrando su mejor nivel.

Bajas

Virgil van Dijk se retiró de la convocatoria de Países Bajos debido a lo que se describió como un problema de condición física, y el mediocampista del Aston Villa Johan Manzambi se perdió los partidos de Suiza por un problema en el gemelo.

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FUENTE: AP