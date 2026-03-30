Pochettino abierto a seguir con Estados Unidos tras el Mundial

ARCHIVO - Foto del 14 de octubre del 2025, el seleccionador de Estados Unidos Mauricio Pochettino en el encuentro amistoso ante Australia. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) AP

Pochettino acordó en septiembre de 2024 un contrato con la Federación de Fútbol de Estados Unidos hasta el Mundial. Exentrenador del Tottenham, el Chelsea y el Paris Saint-Germain, podría ser pretendido por los Spurs, amenazados por el descenso, o por el Real Madrid, que marcha por detrás del Barcelona en la liga española.

“Creo que todo el mundo sabe que estoy comprometido con la selección aquí”, manifestó Pochettino durante una conferencia de prensa el lunes, antes de un amistoso contra Portugal. “Estamos abiertos. No tenemos contrato para el futuro, pero ¿por qué no si estamos felices y la federación está feliz?”

Pochettino indicó que no ha mantenido conversaciones ni con el Tottenham ni con el Real Madrid.

Defensor en la convocatoria de Argentina para el Mundial de 2002, Pochettino, de 54 años, tiene viviendas en Londres y Barcelona. Aunque ha hablado de buscar una casa cerca de la nueva sede y centro de entrenamiento de la Federación de Fútbol de Estados Unidos en Fayetteville, Georgia, todavía no ha encontrado una.

En Madrid, el entrenador Xabi Alonso fue despedido el 12 de enero y reemplazado por Álvaro Arbeloa.

Pochettino dirigió al Tottenham desde el inicio de la temporada 2014 hasta que fue despedido en noviembre de 2019, llevando al equipo a tres clasificaciones consecutivas entre los tres primeros de la Premier League y a la final de la Liga de Campeones de 2019. Siente una conexión con los aficionados y el personal del club.

“Fue una de las mejores experiencias de mi vida”, expresó Pochettino.

El Tottenham tiene 30 puntos y es 17mo entre los 20 equipos de la Premier League, un punto por encima de la zona de descenso, con siete partidos por disputar. Los Spurs no han ganado en 13 partidos de liga desde el 28 de diciembre y han perdido ocho. El técnico Thomas Frank fue despedido el 11 de febrero y reemplazado por Igor Tudor, quien fue despedido el domingo.

Los Spurs no juegan en una división inferior desde 1977-78.

“Estoy seguro de que van a mantenerse, con entrenador o sin entrenador”, sostuvo Pochettino. “Por los jugadores, porque creo que el Tottenham tiene jugadores increíbles y además es un club con — unos aficionados que van a hacer todo para crear esa energía para ganar. Por supuesto que va a ser duro porque la sinergia y la dinámica son difíciles”.

Pochettino no anticipó lo difícil que sería la tarea que enfrentaba con el equipo de Estados Unidos, cuyos jugadores están repartidos entre la Major League Soccer y Europa.

“Es duro, pero es un desafío enorme. Es un desafío más grande de lo que realmente creíamos o pensábamos antes de empezar aquí... y nunca es fácil cuando quieres cambiar cosas o cuando necesitas cambiar”, comentó. “El potencial es enorme y, con el legado del Mundial, creo, y con la manera en que está creciendo el fútbol aquí, se ve en todas nuestras selecciones juveniles, cómo están creciendo, cómo están compitiendo. Creo que es muy emocionante el futuro aquí”.

Pochettino no tomará ninguna decisión hasta después de la participación de Estados Unidos en el torneo, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio.

“Ahora no es momento de hablar, es momento de concentrarse en el Mundial”, señaló. “Después del Mundial seguro que tendremos tiempo para hablar de una forma u otra, dependiendo de la visión de la federación y también de lo que sintamos, si estamos felices”.

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FUENTE: AP