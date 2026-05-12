Planta invasora amenaza medios de vida en el mayor humedal costero de Colombia

Un pescador trata de quitar una planta invasora en Buenavista, Colombia, el 30 de abril del 2026. (AP foto/Ivan Valencia) AP

Vista desde arriba, la planta forma mantos densos, casi como alfombras, que se extienden por la superficie. De cerca, sus largas hebras se prolongan muy por debajo del agua, con raíces que llegan hasta el fondo de la laguna, lo que dificulta retirarla por completo.

Las escenas se desarrollan en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en Colombia, un vasto humedal costero en el litoral caribeño a unos 30 kilómetros (19 millas) de la ciudad de Santa Marta. Lo que hasta hace poco era un salvavidas para la pesca y el transporte ahora está siendo asfixiado por una vegetación densa, convirtiéndolo en lo que él describe como una crisis ambiental en desarrollo.

Cantillo, de 32 años, líder ambiental y social local de la Ciénaga Grande de Santa Marta, dice que lo que están viendo es un problema que afecta no solo la movilidad o la pesca, sino a la comunidad en su conjunto.

Durante el último año, los residentes dicen que la planta invasora de rápido crecimiento, originaria de Asia —Hydrilla verticillata— se ha expandido con rapidez por el humedal después de aparecer por primera vez hacia mediados de 2025. La vegetación densa está asfixiando las rutas de pesca, obstruyendo canales y restringiendo el acceso a zonas donde los residentes recolectan agua, al tiempo que eleva los costos en comunidades que dependen casi por completo de la laguna para su sustento.

La Ciénaga Grande de Santa Marta es uno de los ecosistemas pesqueros más importantes de Colombia y funciona como criadero para muchas especies.

En Nueva Venecia y Buenavista —dos comunidades pesqueras aisladas construidas casi por completo sobre pilotes de madera sobre el agua— grandes extensiones de agua abierta están ahora cubiertas por la planta invasora. Las comunidades en sí son en gran medida informales y quedan al margen de muchos servicios básicos del Estado.

Nueva Venecia —la más antigua de las dos, fundada en 1847 como asentamiento pesquero— alberga a unas 4.500 personas que viven en alrededor de 500 casas coloridas. Buenavista, que surgió en la década de 1950, tiene cerca de 1.150 residentes y 163 viviendas igualmente vistosas, donde los habitantes se desplazan entre casas, tiendas y escuelas en pequeñas embarcaciones o canoas.

Cantillo dice que hace un año ahí había canoas pescando, que docentes y estudiantes cruzaban la laguna y que hoy lo que hay es un problema.

Una crisis creciente para las comunidades pesqueras

El impacto se está propagando por comunidades ya vulnerables. Las capturas de pescado han disminuido, el transporte se ha vuelto más difícil y las familias enfrentan costos en aumento al verse obligadas a comprar agua potable.

En Nueva Venecia, un pescador artesanal estaba sin camisa bajo el calor del mediodía, sacando hebras quebradizas de vegetación seca de sus redes de pesca, que había extendido al sol para facilitar la limpieza.

Santander Cueto, de 61 años, dice que no pueden trabajar por esta planta porque no les deja tirar las redes.

Lo que antes era una tarea rutinaria ahora toma mucho más tiempo.

Demóstenes Guerrero, de 58 años, pescador y representante de una asociación pesquera en Buenavista, dice que la laguna está completamente cubierta y que ya no queda dónde pescar.

En algunas zonas, grupos de residentes salen en botes de madera para abrir a machete estrechos pasajes a través de la vegetación más espesa, permitiendo que las canoas pasen sin que las hélices se enreden. Estos esfuerzos requieren mucho trabajo y son impulsados en gran medida por la propia comunidad, y deben repetirse cada pocos días porque la planta, de rápido crecimiento, vuelve a cerrar las rutas con rapidez.

El humedal abarca unas 428.000 hectáreas (1.600 millas cuadradas) de lagunas, manglares y marismas —aproximadamente del tamaño de Los Ángeles— y es reserva de la biosfera de la UNESCO desde 2000.

La contaminación y los cambios en los flujos de agua alimentan la expansión

La Ciénaga Grande de Santa Marta se alimenta del río Magdalena —una de las principales vías fluviales de Colombia— que arrastra aguas residuales sin tratar desde gran parte del país, explicó Julián Arbelaez, ingeniero de agua y saneamiento que trabaja en la región.

Ese aporte de nutrientes, incluidos nitrógeno y fósforo, crea condiciones ideales para especies invasoras cuando el agua se ralentiza en humedales como este.

Arbelaez dice que esa carga hace que el río entre en un estado de eutrofización en referencia a un proceso en el que el exceso de nutrientes impulsa un crecimiento acelerado de plantas.

La vegetación también está cortando el acceso a fuentes de agua más limpia. Los residentes suelen viajar en bote para recolectar agua dulce de canales conectados con el río Magdalena, pero muchas de esas rutas ahora están bloqueadas. Como resultado, dijo Arbelaez, la gente está recolectando agua cerca de sus hogares, a menudo en zonas contaminadas por aguas negras sin tratar.

Los residentes cuentan que otra planta invasora, Eichhornia crassipes, que flota en la superficie del agua, ha estado presente desde hace tiempo en la laguna y también altera la pesca y el transporte, aunque su impacto ha sido menos repentino.

Líderes locales sostienen que los cambios en el flujo del agua también han contribuido a la crisis, con agua dulce dominando ahora áreas donde antes el agua salada ayudaba a suprimir o matar a Hydrilla verticillata.

Sandra Vilardy, profesora de la Universidad de los Andes, doctora en ecología y quien ha trabajado en la región durante unos 20 años, dice que aún hay investigación limitada sobre cómo llegó la planta y que las explicaciones actuales siguen siendo hipótesis.

Señala que una de las vías más probables es el transporte marítimo, con la planta entrando potencialmente por grandes sistemas fluviales antes de expandirse a los humedales mediante embarcaciones más pequeñas y actividades de dragado. Una segunda posibilidad, añadió, es la liberación de plantas de acuario en los cursos de agua, una causa común de invasiones biológicas en todo el mundo, aunque apuntó que esa explicación parece menos probable en este caso dadas las condiciones ambientales de la región.

Las comunidades dicen que la respuesta ha sido lenta e insuficiente

Cantillo dice que eso es un monstruo en términos de crecimiento al describir cómo pasó de una presencia limitada a comienzos del año pasado a rodear comunidades enteras en cuestión de meses.

Incluso los intentos de retirarla pueden empeorar la situación, ya que fragmentos pueden desprenderse y propagarse más. Los residentes dicen que los esfuerzos para remover la planta se han limitado en gran medida a limpiezas manuales a pequeña escala por parte de pescadores y a acciones piloto esporádicas de las autoridades, sin que exista una solución efectiva a gran escala.

La crisis ahora está llevando a algunos residentes a considerar irse por completo.

Cantillo dice que ahora enfrentan un riesgo que no tenían hace 20 o 25 años: el riesgo de un desplazamiento masivo.

Ya se han producido protestas y bloqueos de carreteras a medida que crece la frustración por lo que los lugareños describen como una respuesta gubernamental lenta e insuficiente.

Alfredo Martínez, director de CORPAMAG, la autoridad ambiental regional, dijo que Hydrilla verticillata no está clasificada oficialmente como especie invasora en Colombia y que aún están pendientes lineamientos nacionales para su control. Indicó que se realizan labores de monitoreo y remoción con participación de la comunidad local, y agregó que no se ha observado una mayor expansión desde marzo y que los niveles más bajos de agua podrían estar frenando su propagación.

César Rodríguez Ayala, líder comunitario en Nueva Venecia, dijo que la crisis está afectando casi todos los aspectos de la vida.

Dijo que si el pescador no puede trabajar, la tienda no vende y que los habitantes viven una situación muy difícil, económica y ambientalmente.

Aunque existen métodos de remoción mecánica, es poco probable que se logre una erradicación completa a corto plazo debido a los altos costos y la capacidad limitada, según Cantillo.

Rodríguez señala que la población local también es parte de Colombia, y que merecen ser vistos y ayudados en un momento como este.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP