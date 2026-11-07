americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Plan de los Nuggets para jugar en la altitud de Ciudad de México funciona a la perfección

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — David Adelman llegó con un plan para evitar que la altitud de Ciudad de México se convirtiera en un problema en su partido ante los Pacers de Indiana. El entrenador de los Nuggets de Denver sabía que manejar los primeros minutos sería crucial para ganar.

El entrenador de los Nuggets de Denver David Adelman da instrucciones a Aaron Gordon en el encuentro de la NBA ante los Pacers de Indiana en Ciudad de México el sábado 7 de noviembre del 2026. (AP Foto/Fernando Llano)
El entrenador de los Nuggets de Denver David Adelman da instrucciones a Aaron Gordon en el encuentro de la NBA ante los Pacers de Indiana en Ciudad de México el sábado 7 de noviembre del 2026. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Denver consiguió el sábado una victoria 114-102 ante los Pacers, que se fueron arriba 5-0 al inicio, pero no pudieron mantener el ritmo en la primera mitad. Los Nuggets se fueron al descanso con una delantera de 64-41.

“Se trata de manejar los primeros seis, siete minutos de partido”, aclaró el entrenador que ya había venido a la capital mexicana como asistente de los Timberwolves de Minnesota en 2014. “A veces pides pausas temprano para darle un descanso rápido a tus jugadores”.

Cada año, con el partido de la NBA en Ciudad de México, el tema de la altitud acapara las preguntas a jugadores y entrenadores. El equipo que logra contrarrestar mejor los efectos de jugar a casi 2.300 metros de altura queda en mejor posición de ganar.

Aunque fue el primer encuentro de los Nuggets en la capital mexicana, se trata del equipo de la NBA con más experiencia jugando a una gran altitud.

“La diferencia de altitud con Denver la sientes cuando recién llegas. Ayer usé la caminadora y me sentía morir al inicio, pero una vez que tomas ritmo, te sientes bien”, aseguró el entrenador. “Nosotros tenemos experiencia porque nuestros partidos en casa son en las Montañas Rocosas (a 1.600 metros de altitud)”.

Los Nuggets llegaron a tener ventaja de 23 puntos al descanso y aunque los Pacers hicieron lo necesario en la segunda mitad para acercarse en el marcador, no fue suficiente para darle la vuelta al marcador

“El partido cambió en el tercer periodo por el ritmo de juego. Aunque regresamos con velocidad a defender no logramos detener el balón”, reconoció Adelman.

Aun así, los Nuggets se llevaron el triunfo.

Disfrutan de México

Aunque fue un partido nominal en casa para Indiana, los aficionados realmente no parecieron tener favoritos y celebraron y abuchearon por momentos a ambos equipos.

“Apreció a los aficionados, la energía fue increíble”, añadió Adelman. “Nos estuvieron apoyando desde el inicio y me gustó escuchar cánticos de ‘MVP’ en otro país”.

Nikola Jokic, por su parte, reconoció que la afición mexicana es muy apasionada y les agradeció a los asistentes.

“Fue un gran público, no sabía a quien estaba animando, si a ellos o nosotros, pero fue un gran ambiente”, dijo el serbio. “Valió la pena el viaje de ocho horas y una hora más del aeropuerto para vivir esta atmósfera”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! ¡NO NOS DOBLEGARÁN!, RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! "¡NO NOS DOBLEGARÁN!", RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

BUQUE DE GUERRA DE EEUU LLEGA A GUANTÁNAMO DURANTE EJERCICIOS MILITARES DE CUBA y tensiones con Washington
ULTIMA HORA

BUQUE DE GUERRA DE EEUU LLEGA A GUANTÁNAMO DURANTE EJERCICIOS MILITARES DE CUBA y tensiones con Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas durante una visita a las obras del salón de baile de la Casa Blanca, el miércoles 4 de noviembre de 2026 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

¡SORPRESA ECONÓMICA EN ESTADOS UNIDOS! SE CREAN 165.000 EMPLEOS EN OCTUBRE Y EL DESEMPLEO BAJA AL 4,1%

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter