americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pistons y Ausar Thompson acuerdan extensión de contrato por 5 años y 155 millones, dice AP

Los Pistons de Detroit llegaron a acuerdo para extender el contrato de Ausar Thompson por cinco años y 155 millones de dólares, según una persona familiarizada con la situación.

ARCHIVO - Foto del 29 de abril del 2026, el base de los Pistons de Detroit Ausar Thompson en el juego 5 de la primera ronda ante el Magic de Orlando. (AP Foto/Duane Burleson, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 29 de abril del 2026, el base de los Pistons de Detroit Ausar Thompson en el juego 5 de la primera ronda ante el Magic de Orlando. (AP Foto/Duane Burleson, Archivo) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el sábado porque el acuerdo no había sido anunciado. ESPN informó primero sobre el acuerdo.

Con poco más de una semana antes de que comience el campamento de entrenamiento, los Pistons no han vuelto a firmar al agente libre restringido Jalen Duren.

Detroit seleccionó a Thompson procedente del programa de desarrollo Overtime Elite en 2023 con la quinta selección y se ha convertido en uno de los mejores defensores de la NBA.

Houston seleccionó a su hermano gemelo, Amen Thompson, con la cuarta selección, y se convirtieron en el primer par de gemelos elegido entre los 10 primeros en el mismo draft.

Ausar Thompson integró el equipo All-Defensive de la NBA la temporada pasada y terminó tercero en la votación al Jugador Defensivo del Año tras promediar dos robos por partido, la cifra más alta de la liga. Tiene limitaciones ofensivas, en su mayoría a mates y bandejas, y promedió 9,9 puntos por partido la temporada pasada y 9,6 puntos por partido a lo largo de sus tres años de carrera.

Duren fue la 13ma selección global de Charlotte en 2022 procedente de Memphis, y los Pistons lo adquirieron en un canje la noche del draft. Duren fue All-Star por primera vez la temporada pasada y el pívot de 2,08 metros se ganó un lugar en el tercer equipo All-NBA, con promedios de casi 20 puntos y más de 10 rebotes por partido. Su producción ofensiva en los playoffs cayó de forma drástica a 10,2 puntos por encuentro.

Los Pistons ganaron 60 partidos la temporada pasada, la mayor cifra de la Conferencia Este, terminaron primeros en la División Central y avanzaron en los playoffs por primera vez desde 2008. Cleveland los arrolló en el séptimo partido de su serie de segunda ronda.

Mientras algunos equipos del Este realizaron movimientos importantes en esta temporada baja, Detroit no sumó mucho a su joven equipo y perdió a dos jugadores clave.

Los Pistons adquirieron a Isaiah Joe en un canje con Oklahoma City para añadir un tirador de triples que necesitaban desesperadamente y firmaron al ala-pívot veterano John Collins por tres años y 51 millones de dólares. Perdieron al tercer máximo anotador Tobias Harris en la agencia libre, que se fue a San Antonio, y traspasaron a Isaiah Stewart a Memphis.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! Sin mí no habría sido elegida

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! "Sin mí no habría sido elegida"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el palacio presidencial de Miraflores, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Caracas. (AP Foto/Pedro Mattey)

Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York la próxima semana, dice la Casa Blanca

¡APAGON NACIONAL EN CUBA! Colapsa por completo el Sistema Eléctrico Nacional

¡APAGON NACIONAL EN CUBA! Colapsa por completo el Sistema Eléctrico Nacional

¡NEGOCIO PARA CUBA ACABA MAL! Cubano termina ACUSADO DE ROBARSE $44,000 DÓLARES

¡NEGOCIO PARA CUBA ACABA MAL! Cubano termina ACUSADO DE ROBARSE $44,000 DÓLARES

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter