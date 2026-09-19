Pistons y Ausar Thompson acuerdan extensión de contrato por 5 años y 155 millones, dice AP

ARCHIVO - Foto del 29 de abril del 2026, el base de los Pistons de Detroit Ausar Thompson en el juego 5 de la primera ronda ante el Magic de Orlando. (AP Foto/Duane Burleson, Archivo) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el sábado porque el acuerdo no había sido anunciado. ESPN informó primero sobre el acuerdo.

Con poco más de una semana antes de que comience el campamento de entrenamiento, los Pistons no han vuelto a firmar al agente libre restringido Jalen Duren.

Detroit seleccionó a Thompson procedente del programa de desarrollo Overtime Elite en 2023 con la quinta selección y se ha convertido en uno de los mejores defensores de la NBA.

Houston seleccionó a su hermano gemelo, Amen Thompson, con la cuarta selección, y se convirtieron en el primer par de gemelos elegido entre los 10 primeros en el mismo draft.

Ausar Thompson integró el equipo All-Defensive de la NBA la temporada pasada y terminó tercero en la votación al Jugador Defensivo del Año tras promediar dos robos por partido, la cifra más alta de la liga. Tiene limitaciones ofensivas, en su mayoría a mates y bandejas, y promedió 9,9 puntos por partido la temporada pasada y 9,6 puntos por partido a lo largo de sus tres años de carrera.

Duren fue la 13ma selección global de Charlotte en 2022 procedente de Memphis, y los Pistons lo adquirieron en un canje la noche del draft. Duren fue All-Star por primera vez la temporada pasada y el pívot de 2,08 metros se ganó un lugar en el tercer equipo All-NBA, con promedios de casi 20 puntos y más de 10 rebotes por partido. Su producción ofensiva en los playoffs cayó de forma drástica a 10,2 puntos por encuentro.

Los Pistons ganaron 60 partidos la temporada pasada, la mayor cifra de la Conferencia Este, terminaron primeros en la División Central y avanzaron en los playoffs por primera vez desde 2008. Cleveland los arrolló en el séptimo partido de su serie de segunda ronda.

Mientras algunos equipos del Este realizaron movimientos importantes en esta temporada baja, Detroit no sumó mucho a su joven equipo y perdió a dos jugadores clave.

Los Pistons adquirieron a Isaiah Joe en un canje con Oklahoma City para añadir un tirador de triples que necesitaban desesperadamente y firmaron al ala-pívot veterano John Collins por tres años y 51 millones de dólares. Perdieron al tercer máximo anotador Tobias Harris en la agencia libre, que se fue a San Antonio, y traspasaron a Isaiah Stewart a Memphis.

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FUENTE: AP