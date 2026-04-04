Pistons aplastan 116-93 a 76ers y aseguran el 1er puesto del Este

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La última vez que los Pistons (56-21) fueron primeros preclasificados del Este fue en la campaña 2006-07. Ya se aseguraron el título de la División Central por primera ocasión desde 2007-08.

Jalen Duren añadió 16 puntos y siete rebotes, y Ausar Thompson aportó 14 tantos para los Pistons, que han ganado 12 de sus últimos 15 partidos.

Tanto Duren (enfermedad) como Harris (contusión en la rodilla izquierda) estaban en duda para el encuentro. Los Pistons tienen marca de 8-2 en los 10 partidos que Cade Cunningham se ha perdido por un neumotórax.

Tyrese Maxey lideró a los 76ers con 23 puntos. Paul George anotó 20 , y VJ Edgecombe agregó 19. George ha promediado 25,8 unidades en seis partidos desde que regresó de una suspensión de 25 partidos por violar la política antidrogas de la liga.

Los 76ers jugaron sin Joel Embiid, quien fue descartado para cuidar una lesión o enfermedad debido a una dolencia en el oblicuo derecho en la segunda mitad de una serie de partidos en noches consecutivas. Los Sixers habían ganado ocho de sus últimos 11 compromisos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP