Pirates vencen 2-1 a Cardenales y aseguran su primera temporada no perdedora desde 2018

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Paul Skenes de los Piratas de Pittsburgh tras permitir un jonrón a Alec Burleson de los Cardenales de San Luis, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Simón se embasó por una base por bolas otorgada por Ryne Stanek (2-3), avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado y se deslizó hasta tercera cuando el tiro del receptor panameño Iván Herrera se fue hasta el jardín central para un error. El batazo elevado de Horwitz al jardín central fue lo suficientemente profundo como para que Simón anotara.

Luke Weaver (4-1) sacó el último out de la octava por Pittsburgh. Mason Montgomery ponchó a los tres bateadores en la novena para lograr su 17mo salvamento en 19 oportunidades. Pittsburgh mejoró a 81-78 con tres juegos por disputar. La anterior temporada sin récord perdedor del club fue la de 2018, cuando ganaron 82 juegos.

Paul Skenes, el vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, cerró un año irregular para sus estándares al cubrir seis innings y un tercio en su 32da y última apertura.

El lanzador de 24 años, cuyo desempeño este año ha recibido críticas leves a nivel local, permitió una carrera, tres hits y dos bases por bolas, y ponchó a seis. Recibió una fuerte ovación cuando el mánager Don Kelly lo retiró después de registrar su ponche número 200 de la temporada, cuando el panameño Leo Bernal, bateador designado de los Cardenales, vio pasar un strike para abrir la séptima.

Skenes se convirtió en apenas el segundo lanzador en los 145 años de historia de la franquicia en alcanzar 200 ponches en temporadas consecutivas. Terminó con marca de 10-11 y efectividad de 3.82, casi el doble de la efectividad de 1.97 —la mejor de las Grandes Ligas— que registró en 2025.

San Luis retrocedió a una foja de 77-82 y quedó asegurado de encadenar temporadas perdedoras por primera vez desde las campañas acortadas de 1994 y 1995.

Alec Burleson conectó su 24to jonrón de la temporada en la primera entrada por los Cardinals. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP

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