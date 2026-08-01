Piratas vencen a Rojos 4-1 y cortan racha de 4 derrotas seguidas

El dominicano Gregory Soto, de los Piratas de Pittsburgh, festeja tras poner fin al duelo ante los Rojos de Cincinnati, el sábado 1 de agosto de 2026 (AP Foto/Tanner Pearson) AP

Caía una lluvia constante en el tercer inning, cuando el zurdo de los Rojos, Andrew Abbott, otorgó cuatro bases por bolas, incluidas dos con las bases llenas a Brandon Lowe y al dominicano Esmerlyn Valdez, para ayudar a los Piratas a tomar una ventaja de 2-0.

El juego se retrasó una hora y 46 minutos por lluvia durante el sexto inning.

Abbott realizó 43 lanzamientos en el tercero. Tras su base por bolas a Reynolds, Abbott hizo que el personal de mantenimiento aplicara compuesto secante en el montículo. Su pie resbaló en dos de sus envíos a Valdez.

Abbott (5-7) permitió tres carreras limpias con tres hits, además de cinco bases por bolas y un ponche, en 98 lanzamientos.

Ashcraft (11-4) retiró a los primeros ocho bateadores y no permitió un hit hasta el sencillo de Nathaniel Lowe con un out en el cuarto.

El dominicano Marcell Ozuna conectó un doble y anotó con el sencillo de Henry Davis para ampliar la ventaja de los Piratas a 4-1 en el sexto, poco antes de que el juego se interrumpiera.

Carmen Mlodzinski reemplazó a Ashcraft tras la demora por lluvia y lanzó tres innings sin permitir carreras, admitiendo un hit, con una base por bolas y cuatro ponches.

El dominicano Gregory Soto lanzó un noveno inning perfecto de 1-2-3 para conseguir su 14º salvamento.

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FUENTE: AP