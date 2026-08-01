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Piratas vencen a Rojos 4-1 y cortan racha de 4 derrotas seguidas

CINCINNATI (AP) — Braxton Ashcraft permitió dos hits en cinco innings, mientras que un par de boletos con las bases llenas durante un tercer inning de tres carreras ayudó el sábado a que los Piratas de Pittsburgh vencieran 4-1 a los Rojos de Cincinnati.

El dominicano Gregory Soto, de los Piratas de Pittsburgh, festeja tras poner fin al duelo ante los Rojos de Cincinnati, el sábado 1 de agosto de 2026 (AP Foto/Tanner Pearson)
El dominicano Gregory Soto, de los Piratas de Pittsburgh, festeja tras poner fin al duelo ante los Rojos de Cincinnati, el sábado 1 de agosto de 2026 (AP Foto/Tanner Pearson) AP

Pittsburgh cortó una seguidilla de cuatro derrotas.

Caía una lluvia constante en el tercer inning, cuando el zurdo de los Rojos, Andrew Abbott, otorgó cuatro bases por bolas, incluidas dos con las bases llenas a Brandon Lowe y al dominicano Esmerlyn Valdez, para ayudar a los Piratas a tomar una ventaja de 2-0.

El juego se retrasó una hora y 46 minutos por lluvia durante el sexto inning.

Abbott realizó 43 lanzamientos en el tercero. Tras su base por bolas a Reynolds, Abbott hizo que el personal de mantenimiento aplicara compuesto secante en el montículo. Su pie resbaló en dos de sus envíos a Valdez.

Abbott (5-7) permitió tres carreras limpias con tres hits, además de cinco bases por bolas y un ponche, en 98 lanzamientos.

Ashcraft (11-4) retiró a los primeros ocho bateadores y no permitió un hit hasta el sencillo de Nathaniel Lowe con un out en el cuarto.

El dominicano Marcell Ozuna conectó un doble y anotó con el sencillo de Henry Davis para ampliar la ventaja de los Piratas a 4-1 en el sexto, poco antes de que el juego se interrumpiera.

Carmen Mlodzinski reemplazó a Ashcraft tras la demora por lluvia y lanzó tres innings sin permitir carreras, admitiendo un hit, con una base por bolas y cuatro ponches.

El dominicano Gregory Soto lanzó un noveno inning perfecto de 1-2-3 para conseguir su 14º salvamento.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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