Piratas usan seis relevistas y limitan a los Gigantes a dos hits para ganar 5-2

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El pitcher de los Piratas de Pittsburgh Lake Bachar lanza en la primera entrada ante los Gigantes de San Francisco el jueves 3 de septiembre del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

El novato Khristian Curtis (1-0) se acreditó el triunfo al lanzar poco más de tres entradas. El derecho de 24 años permitió las dos primeras carreras de su carrera en la séptima, después de 11 entradas consecutivas sin admitir anotación. El dominicano Yohan Ramírez entró para limitar el daño. Mason Montgomery trabajó la novena para su octavo salvamento.

Los Piratas apenas conectaron cinco hits, pero aprovecharon algunos problemas tempranos de control del abridor de San Francisco Blade Tidwell (0-2) para ganar por sexta vez en sus últimos nueve juegos.

El dominicano Oneil Cruz recibió tres bases por bolas, incluida una con las bases llenas en la primera entrada otorgada por Tidwell que impulsó una carrera. Jake Mangum se embasó cuatro veces y remolcó una carrera cuando Tidwell lo golpeó con un lanzamiento en la primera, inmediatamente después del turno de Cruz.

El sencillo de Nick Gonzales en la séptima elevó su total de hits de la temporada a 153, la mayor cifra para un bateador derecho de los Pirates desde los 159 de Starling Marte en 2019.

Los Piratas han ganado cinco de sus últimas seis series para mantenerse apenas en el borde de la pelea por el comodín de la Liga Nacional, con poco más de tres semanas por jugarse en la temporada.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP