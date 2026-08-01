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Piratas ponen a Ryan O'Hearn en la lista de lesionados por distensión en cuádriceps izquierdo

CINCINNATI (AP) — Los Piratas de Pittsburgh colocaron a Ryan O'Hearn en la lista de lesionados de 10 días el sábado por una distensión en el cuádriceps izquierdo, y se espera que se pierda de seis a ocho semanas.

O'Hearn se detuvo y se sujetó la pierna izquierda mientras corría hacia la primera base tras un rodado para out en la novena entrada de la derrota el viernes 8-7 ante los Rojos de Cincinnati. El mánager Don Kelly y un integrante del cuerpo de preparadores físicos lo ayudaron a salir del terreno.

Los Piratas firmaron a O'Hearn con un contrato de agente libre por dos años y 29 millones de dólares en enero. Está bateando para .270 con 17 jonrones y 69 carreras impulsadas en 96 juegos. Se perdió dos semanas en mayo por una lesión en el cuádriceps derecho.

O'Hearn ha disputado 49 partidos en la primera base, 42 en el jardín derecho y 17 como bateador designado. Conectó tres jonrones y estableció un récord de la franquicia de los Pirates en un solo juego con 10 carreras impulsadas ante los Braves el 7 de julio.

En otros movimientos, los Piratas llamaron desde Triple-A Indianapolis al lanzador derecho Isaac Mattson, activaron de la lista de lesionados al receptor/primera base Rafael Flores Jr. y enviaron al lanzador derecho Antwone Kelly a la Triple-A.

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FUENTE: AP

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