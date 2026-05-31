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Piratas barren la serie al vencer 9-3 a unos Mellizos en mala racha

PITTSBURGH (AP) — Braxton Ashcraft ponchó a 11 en seis entradas, Ryan O’Hearn y Nick Gonzales conectaron jonrones, y los Piratas de Pittsburgh vencieron el domingo 9-3 a los Mellizos de Minnesota, que atraviesan una mala racha, para completar una barrida de tres juegos.

El pitcher de los Piratas de Pittsburgh Braxton Ashcraft lanza en la primera entrada ante los Mellizos de Minnesota el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Tom E. Puskar)
El pitcher de los Piratas de Pittsburgh Braxton Ashcraft lanza en la primera entrada ante los Mellizos de Minnesota el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Tom E. Puskar) AP

Ashcraft (5-2) permitió dos carreras y cinco hits, sin otorgar bases por bolas, y llevó a los Mellizos a su quinta derrota consecutiva.

Brooks Lee conectó un jonrón de dos carreras en la sexta y uno solitario en la novena por Minnesota.

O’Hearn regresó de la lista de lesionados y conectó un jonrón abriendo la entrada en la segunda en su primer turno. Jared Triolo pegó un sencillo que remolcó al dominicano Oneil Cruz para poner el marcador 2-0.

El jonrón de dos carreras de Gonzales en la tercera amplió la ventaja a 4-0.

Mike Paredes reemplazó al abridor de Minnesota, Zebby Matthews (1-3), con un out y corredores en segunda y tercera en la quinta. Gonzales y Cruz recibieron bases por bolas consecutivas; la segunda impulsó a Brandon Lowe, y Henry Davis conectó un sencillo de dos carreras que coronó la entrada de cinco anotaciones de los Pirates y puso el marcador 9-0.

Matthews permitió siete carreras y ponchó a siete en 4 1/3 entradas.

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