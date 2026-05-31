Piratas barren la serie al vencer 9-3 a unos Mellizos en mala racha

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El pitcher de los Piratas de Pittsburgh Braxton Ashcraft lanza en la primera entrada ante los Mellizos de Minnesota el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Tom E. Puskar) AP

Ashcraft (5-2) permitió dos carreras y cinco hits, sin otorgar bases por bolas, y llevó a los Mellizos a su quinta derrota consecutiva.

Brooks Lee conectó un jonrón de dos carreras en la sexta y uno solitario en la novena por Minnesota.

O’Hearn regresó de la lista de lesionados y conectó un jonrón abriendo la entrada en la segunda en su primer turno. Jared Triolo pegó un sencillo que remolcó al dominicano Oneil Cruz para poner el marcador 2-0.

El jonrón de dos carreras de Gonzales en la tercera amplió la ventaja a 4-0.

Mike Paredes reemplazó al abridor de Minnesota, Zebby Matthews (1-3), con un out y corredores en segunda y tercera en la quinta. Gonzales y Cruz recibieron bases por bolas consecutivas; la segunda impulsó a Brandon Lowe, y Henry Davis conectó un sencillo de dos carreras que coronó la entrada de cinco anotaciones de los Pirates y puso el marcador 9-0.

Matthews permitió siete carreras y ponchó a siete en 4 1/3 entradas.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP