Philipsen gana la etapa 17 del Tour de Francia; Pogačar protege el liderato

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El belga Jasper Philipsen (izquierda) en el sprint final de la 17ma etapa del Tour de Francia, el miércoles 22 de julio de 2026, en Voiron, Francia. (AP Foto/Thibault Camus) AP

El neerlandés Mathieu van der Poel guió a Philipsen, su compañero del Alpecin-Premier Tech, hacia su primera victoria de etapa en este Tour al controlar el ritmo y contener los contraataques durante los últimos kilómetros.

Philipsen terminó apenas por delante de Mauro Schmid y Olav Kooij.

El esloveno Pogačar mantuvo su ventaja de poco más de 4 minutos y medio sobre el belga Remco Evenepoel, ganador de las dos etapas anteriores.

Pero fue un mal día para Adam Yates, compañero de Pogačar en el UAE Emirates XRG, quien pareció tener dificultades y se quedó muy rezagado. El mexicano Isaac del Toro, otro escudero de Pogačar, marcha tercero en la general, a 6:51 del líder.

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FUENTE: AP