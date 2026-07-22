Phil Foden firma una extensión de contrato con Man City hasta 2030

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ARCHIVO - Phil Foden del Manchester City previo al partido contra Manchester City en la Liga Premier, el 8 de febrero de 2026. (AP Foto/Jon Super) AP

Formado en la academia del club, Foden ha ganado 17 trofeos importantes con el City, incluidos seis títulos de la Premier y uno de la Liga de Campeones.

“Jugar para este club es todo lo que siempre he querido hacer y siempre es un honor vestir esta camiseta", dijo Foden. "No se me escapa que he tenido la suerte de formar parte de un periodo histórico con tantos títulos ganados, pero siempre miramos hacia el futuro e intentamos ganar más”.

El City está a punto de iniciar una nueva era después de que el emblemático técnico Pep Guardiola dejara el cargo al final de la temporada pasada.

El exentrenador del Chelsea Enzo Maresca asumió las riendas y se fichó al internacional inglés Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest por una cifra, según informes de prensa, de 116 millones de libras (155 millones de dólares).

Foden, de 26 años, es considerado uno de los mejores jugadores ingleses de su generación, pero quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial tras una decepcionente temporada.

“A los 26, su desarrollo aún está en curso, y esperamos con interés ver en qué jugador puede convertirse Phil en los próximos años”, indicó Hugo Viana, el director de fútbol del City.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP