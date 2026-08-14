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Pfaadt lanza 7 innings en la victoria 2-0 de los Diamondbacks sobre los Bravos

ATLANTA (AP) — Brandon Pfaadt permitió apenas dos hits en siete entradas en otra sólida apertura, Tim Tawa bateó un cuadrangular en la novena y los Diamondbacks de Arizona vencieron 2-0 a los Bravos de Atlanta la noche del viernes.

Tim Tawa (13), de los Diamondbacks de Arizona, celebra mientras recorre las bases después de batear un cuadrangular solitario durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 14 de agosto de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)
Tim Tawa (13), de los Diamondbacks de Arizona, celebra mientras recorre las bases después de batear un cuadrangular solitario durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 14 de agosto de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Pfaadt (7-1) superó en el duelo al estelar de los Bravos, Chris Sale, al ponchar a siete sin otorgar bases por bolas. Realizó 87 lanzamientos. Desde que regresó a la rotación procedente de Triple-A Reno el 30 de junio, Pfaadt tiene marca de 7-0 con efectividad de 1,16. Ha lanzado 32 2/3 entradas sin permitir una carrera limpia.

Sale (12-8) permitió una anotación con cinco imparables en seis entradas. Ponchó a nueve y realizó 108 lanzamientos, cifra que igualó su máximo de la temporada.

El batazo solitario de Tawa en el episodio fue su séptimo jonrón del año. El dominicano Geraldo Perdomo se fue de 4-3 con una carrera anotada y Corbin Carroll terminó de 4-2 por los Diamondbacks.

El novato zurdo Brandyn Garcia consiguió su cuarto salvamento con una novena entrada perfecta.

Arizona anotó su única carrera ante Sale gracias a una pelota mal jugada en la primera entrada. Tras una base por bolas al abrir el inning para Perdomo, Carroll conectó una línea al jardín izquierdo, donde el hondureño Mauricio Dubón comenzó a avanzar hacia adelante, luego estiró el brazo y no pudo quedarse con la pelota. Se decretó doble, y Perdomo anotó con un rodado del venezolano Gabriel Moreno.

Los Bravos no habían sido blanqueados desde el 27 de junio y tenían marca de 10-0 en juegos como locales la noche del viernes esta temporada.

El segunda base de los Diamondbacks, Ketel Marte, salió en la segunda entrada por molestias en la rodilla izquierda.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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