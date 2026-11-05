Petrolero es atacado en el golfo Pérsico frente a Qatar y otras noticias de Oriente Medio

Un petrolero fue alcanzado el miércoles por dos proyectiles frente a la costa de Qatar en el golfo Pérsico, informó el ejército británico. No había información sobre el estado de la tripulación, añadió.

El centro militar británico de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) indicó que el ataque ocurrió 50 millas náuticas (92 kilómetros) al norte de la ciudad qatarí de Madinat ash Shamal. No identificó el petrolero ni bajo la bandera de qué país navegaba. No hubo una reivindicación inmediata de responsabilidad por el ataque.

También señaló que se desconocían el alcance de los daños y cualquier impacto ambiental.

El UKMTO indicó en un reporte el mes pasado que estaba “teniendo dificultades para informar con precisión” del número real de ataques, ya que la mayoría de los barcos ahora se niegan a reportarlos.

El ejército de Corea del Sur ha propuesto ampliar el área operativa de una unidad naval antipiratería desplegada cerca de Somalia para incluir aguas al sur de Omán, al afirmar que los conflictos en Oriente Medio han provocado un aumento de la piratería.

La portavoz del Ministerio de Defensa, Chung Binna, dijo el jueves que la posible ampliación de la misión de la unidad Cheonghae no involucraría a Corea del Sur en la guerra de Estados Unidos con Irán. Subrayó que Corea del Sur no participaría directamente en operaciones militares para garantizar la libertad de navegación cerca del estrecho de Ormuz a menos que se crearan “circunstancias permitidas”, y describió esas condiciones como el fin de la guerra con Irán o un acuerdo para detener los combates.

Según la propuesta militar, el área operativa surcoreana se ampliaría para incluir aguas al sur de Omán, con su punto más lejano cerca del puerto de Duqm, a más de 650 kilómetros (403 millas) del estrecho de Ormuz. La unidad también recibiría equipo y personal adicionales, incluidos aviones de patrulla y un equipo de desactivación de artefactos explosivos, indicó Chung.

Los cambios requerirían la aprobación del presidente, Lee Jae Myung, y de la legislatura del país.

La televisión estatal iraní dice que 3 barcos han chocado con minas navales

La televisión estatal de Irán informó el jueves que dos petroleros y un remolcador se incendiaron tras chocar con minas en el estrecho de Ormuz. No ofreció detalles sobre posibles víctimas ni sobre las banderas de las embarcaciones. La afirmación no pudo verificarse de manera independiente.

La televisora, que citó un comunicado de la Guardia Revolucionaria, señaló que la Guardia también incautó dos drones estadounidenses en el espacio aéreo sobre el estrecho. La Guardia emite de forma habitual comunicados similares sobre ataques a embarcaciones, así como sobre daños en petroleros en el estrecho.

Teherán cerró el estrecho —por el que, en tiempos de paz, pasaba alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo— después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán en febrero, dando inicio a la guerra.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP