Petro no logró heredar su legado en Colombia: entre el desgaste del gobierno y la campaña digital

El presidente colombiano Gustavo Petro muestra una papeleta de votación durante la segunda vuelta de las elecciones en Bogotá, Colombia, el domingo 21 de junio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

En el balotaje con la segunda diferencia más estrecha de las últimas tres décadas, fue electo el conservador Abelardo de la Espriella , un férreo opositor a Petro que promete dar un vuelco en la agenda política progresista que dominó en los últimos cuatro años.

“Es una derrota significativa para Petro porque la campaña se presidencializó... seguramente si Petro no se hubiese metido en la campaña el chance de Cepeda hubiera podido ser mayor”, aseguró a The Associated Press el consultor en comunicación política Carlos Arias Orjuela.

Petro, como presidente en funciones, no podía hacer proselitismo, según las leyes electorales. Sin embargo, durante la campaña fue cuestionado por su presunta participación indebida en política tras referirse a los candidatos en redes sociales.

Para Arias Orjuela fue clave en la derrota que Petro desconociera el conteo preliminar de la Registraduría en la primera vuelta presidencial —y sugiriera que había habido irregularidades sin mostrar pruebas— porque terminó por “generar más miedo en la campaña”.

Cuando Petro, exmilitante guerrillero, fue elegido presidente en 2022 lo hizo derrotando la resistencia que tenía un país tradicionalmente inclinado por gobiernos conservadores o moderados.

Petro ha defendido que su gobierno le cumplió al “pueblo” al reducir la pobreza al 28%, la cifra más baja desde 2012 según el último dato oficial disponible para 2025. También al sacar adelante reformas al sistema laboral y de pensiones con beneficios para los trabajadores.

Pero Cepeda, quien prometía continuar y profundizar la agenda de Petro, tuvo que lidiar con los cuestionamientos al gobierno, especialmente a la política de “paz total” de Petro que impulsó diálogos paralelos con grupos armados ilegales y que sólo logró desarmar a un centenar entre miles.

“La elección se convirtió en un referendo sobre el gobierno Petro, es decir, la candidatura de Cepeda no logró la autonomía que lo desligara de los errores del gobierno en temas muy sensibles para la gente”, aseguró a AP la senadora Jennifer Pedraza, quien ha sido independiente en el gobierno Petro y votó por Cepeda en el balotaje.

A pocos días de la segunda vuelta presidencial Cepeda intentó eludir una de las críticas más fuertes al gobierno de Petro al desmontar el proceso ciudadano que buscaba convocar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la carta magna. Pero se trató de una decisión tardía que no logró convencer a los más moderados, especialmente luego de que Petro prometiera en el pasado que no promovería una constituyente, explicó Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.

La campaña digital

Arias Orjuela resaltó que De la Espriella apostó a una “campaña digital poderosa” con imágenes de “El Tigre”, como se apoda, algunas generadas con inteligencia artificial y moviendo emociones con propuestas concisas como la de mano dura contra los grupos armados ilegales y los narcotraficantes.

Mientras tanto, Cepeda dio prioridad a los discursos leídos en plazas públicas y a los recorridos por los territorios, asegurando que su campaña sería austera y tranquila.

Cepeda decidió “hablarle a una audiencia del siglo XXI con fórmulas del siglo XX”, explicó a AP Manuel Camilo González, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Mientras la campaña de De la Espriella fue efectiva al llegar a sus electores a través de uis teléfonos celulares.

“La idea del partido político es una idea que está empezando a ser sobrevalorada, quedó en el siglo pasado. Ahora las redes sociales le permiten al candidato aquello que antes daba un partido. Eso lo entendió muy tarde la campaña de Cepeda”, indicó González.

Sin embargo, Cepeda ha señalado que su derrota estuvo ligada a la “abierta interferencia” del presidente estadounidense Donald Trump, quien respaldó a De la Espriella, en el proceso electoral. “Él mismo (Trump) afirmó que fue definitiva para la elección de su candidato en Colombia”, indicó el martes a la prensa.

FUENTE: AP