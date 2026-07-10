Peters logra el 1er ciclo de su carrera y Burke lanza 7 paliza de Medias Blancas 14-1 a A's

Kyle Teel, de los Medias Blancas de Chicago, se desliza a salvo en el plato para anotar tras un sencillo de Sam Antonacci durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, en Chicago, el viernes 10 de julio de 2026. (Foto AP/Paul Beaty) AP

Peters conectó un doble en la tercera entrada y pegó un sencillo impulsor en la quinta, y luego sumó dos hits en la séptima: un jonrón de dos carreras al jardín central y un triple impulsor. Se convirtió en el séptimo jugador de los Medias Blancas en completar el ciclo y el primero desde José Abreu en 2017.