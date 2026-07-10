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Peters logra el 1er ciclo de su carrera y Burke lanza 7 paliza de Medias Blancas 14-1 a A's

CHICAGO (AP) — Tristan Peters logró el primer ciclo de su carrera, Sean Burke lanzó siete entradas permitiendo una carrera y los Medias Blancas de Chicago tuvieron un séptimo inning de ocho carreras para desmantelar la noche del viernes por 14-1 a los Atléticos.

Kyle Teel, de los Medias Blancas de Chicago, se desliza a salvo en el plato para anotar tras un sencillo de Sam Antonacci durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, en Chicago, el viernes 10 de julio de 2026. (Foto AP/Paul Beaty)
Kyle Teel, de los Medias Blancas de Chicago, se desliza a salvo en el plato para anotar tras un sencillo de Sam Antonacci durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, en Chicago, el viernes 10 de julio de 2026. (Foto AP/Paul Beaty) AP

Peters conectó un doble en la tercera entrada y pegó un sencillo impulsor en la quinta, y luego sumó dos hits en la séptima: un jonrón de dos carreras al jardín central y un triple impulsor. Se convirtió en el séptimo jugador de los Medias Blancas en completar el ciclo y el primero desde José Abreu en 2017.

Burke (6-4) ponchó a nueve y permitió cuatro hits. Desde el 18 de junio, ha concedido apenas seis carreras limpias en 32 entradas.

El ex Medias Blancas Aaron Civale (5-7) cargó con la derrota por los Atléticos tras permitir cuatro carreras con seis hits en 2 1/3 entradas.

Tyler Soderstrom anotó la única carrera de los Atléticos en la séptima con su 14º jonrón de la temporada.

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FUENTE: AP

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