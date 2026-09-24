Pete Crow-Armstrong entra al club 40-40 al robar base con Cachorros en 1er inning ante Marlins

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Pete Crow-Armstrong de los Cachorros de Chicago celebra al anotar una carrera durante el sexto inning contra los Marlins de Miami, el martes 22 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Paul Beaty) AP Pete Crow-Armstrong de los Cachorros de Chicago se roba su 40ma base de la temporada en el juego contra los Marlins de Miami, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez) AP

Favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional, Crow-Armstrong se convirtió en el séptimo jugador con al menos 40 jonrones y 40 robos en una temporada, al integrarse a un grupo que incluye a la estrella de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani y al jardinero de los Atlanta Braves Ronald Acuña Jr. Jose Canseco fue el primero en lograrlo, con los Oakland Athletics de 1988.

Crow-Armstrong conectó su jonrón número 45 durante la victoria 9-1 del domingo en Cincinnati, ampliando su mejor marca personal. El jugador de 24 años recibió una base por bolas abriendo la primera entrada ante Tyler Phillips y robó la segunda base en el siguiente lanzamiento a Seiya Suzuki para su robo número 40 en 47 intentos. Los aficionados corearon “MVP” mientras la pantalla gigante del Wrigley Field anunciaba la hazaña.

Ohtani fue el jugador anterior con una temporada 40-40, al conectar 54 jonrones y robarse 59 bases con los Dodgers de 2024. Acuña conectó 41 jonrones y se robó 73 bases con Atlanta en 2023.

Alfonso Soriano (2006 con Washington), Alex Rodriguez (1998 con Seattle) y Barry Bonds (1996 con San Francisco) son los otros jugadores 40-40.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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