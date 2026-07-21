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Pete Crow-Armstrong brilla con Cachorros, que aplastan 11-2 a Tigres

CHICAGO (AP) — Pete Crow-Armstrong se embasó cinco veces con dos hits y tres bases por bolas, lo cual ayudó a que los Cachorros de Chicago arrollaran el martes 11-2 a Framber Valdez y a los Tigres de Detroit.

Pete Crow-Armstrong felicita a Seiya Suzuki, su compañero en los Cachorros de Chicago, luego que ambos anotaron ante los Tigres de Detroit el martes 21 de julio de 2026 (AP Foto/David Banks)
Pete Crow-Armstrong felicita a Seiya Suzuki, su compañero en los Cachorros de Chicago, luego que ambos anotaron ante los Tigres de Detroit el martes 21 de julio de 2026 (AP Foto/David Banks) AP

Crow-Armstrong, Seiya Suzuki y Carson Kelly impulsaron dos carreras cada uno, mientras que Michael Conforto conectó un jonrón de dos carreras. Dansby Swanson sumó dos hits y anotó tres veces.

Chicago conectó 11 hits y mejoró a 23-10 en sus últimos 33 juegos, con una buena reacción tras perder por 8-6 en 10 entradas en el primer juego de la serie, el lunes por la noche.

Dillon Dingler pegó un jonrón de dos carreras en la novena entrada por los Tigres, que habían ganado tres de cuatro. El receptor elegido al Juego de Estrellas se voló la cerca dos veces la noche del lunes.

Valdez (5-7) consiguió apenas dos outs en su primera apertura desde el 9 de julio. También fue la primera salida del zurdo desde una ausencia por la muerte de su abuela materna.

Crow-Armstrong conectó un triple y anotó con el sencillo de dos carreras de Kelly en una primera entrada de seis carreras de Chicago. Crow-Armstrong remolcó además una carrera con una base por bolas con las bases llenas antes de que Valdez fuera reemplazado por Ty Madden.

Eso fue más que suficiente para David Peterson (5-7), quien lanzó 6 2/3 entradas permitiendo tres hits por Chicago. El zurdo ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

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