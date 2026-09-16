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Pete Alonso recibe otra ovación de los fans de los Mets tras su último jonrón en Citi Field

NUEVA YORK (AP) — Pete Alonso conectó otro jonrón contra su antiguo equipo la noche del miércoles — y recibió otra ovación de los aficionados de los Mets de Nueva York, que aún no superan su salida hacia los Orioles de Baltimore el pasado diciembre.

Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, batea un jonrón solitario durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mets de Nueva York, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Eduardo Munoz Alvarez)
Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, batea un jonrón solitario durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mets de Nueva York, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Eduardo Munoz Alvarez) AP

Alonso, quien la noche del martes disparó el jonrón número 300 de su carrera para empatar ese juego en la novena entrada, volvió a volarse la barda esta vez en el primer inning ante el abridor de emergencia Xzavion Curry.

El público de mitad de semana en Citi Field se puso de pie y aplaudió antes del turno al bate del Polar Bear y coreó “¡Pete Alonso!” antes de que conectara una curva de 74 mph que viajó 410 pies hasta el segundo nivel de gradas del jardín izquierdo.

Los aficionados siguieron vitoreando mientras el toletero recorría las bases, aunque la recepción no fue ni de lejos tan estruendosa como la del martes, cuando un Alonso eufórico gritó de emoción y lanzó su bate hacia el dugout de Baltimore antes de iniciar su trote de jonrón.

La multitud de 28.097 — menos que los 35.800 de su muy esperado regreso a Queens la noche del lunes — rugió cuando Alonso dio la vuelta a las bases en aquella ocasión. Esos aplausos continuaron hasta que salió del dugout de los visitantes para hacer una inusual salida a saludar, como si estuviera en casa, en un juego como visitante. Luego, los aficionados iniciaron otro cántico de “Fire Stearns”, dirigido al presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns.

Alonso, formado en la organización, conectó un récord de franquicia de 264 jonrones e integró cinco equipos del Juego de Estrellas en siete temporadas con los Mets. Pero el club no intentó volver a firmarlo como agente libre el receso de temporada pasado y Alonso acordó un contrato de 155 millones de dólares por cinco años con Baltimore. El primera base de 31 años suma 37 jonrones y 102 carreras impulsadas — la mayor cifra de la Liga Americana— con los Orioles, que el miércoles iniciaron en el último lugar del Este de la Liga Americana, aunque a solo tres juegos de un puesto de playoffs. ___

FUENTE: AP

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