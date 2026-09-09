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Peso Pluma, Tito Double P y Karol G son finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina

MIAMI (AP) — Peso Pluma es el principal finalista de los Premios Billboard de la Música Latina 2026. Le siguen Tito Double P y Fuerza Regida. Karol G es nuevamente la artista femenina con más categorías como finalista.

ARCHIVO - Peso Pluma se presenta en el Festival Sueños 2025 el 24 de mayo de 2025, en Grant Park en Chicago. (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Peso Pluma se presenta en el Festival Sueños 2025 el 24 de mayo de 2025, en Grant Park en Chicago. (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo) AP

Telemundo y Billboard revelaron el miércoles lla lista de finalistas. Peso Pluma es finalista en 17 categorías, seguido por Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12. Karol G sumó nueve menciones.

Otros de los finalistas destacados son Prince Royce, en ocho categorías, y Bad Bunny, en siete.

Los Premios Billboard de la Música Latina se presentarán en vivo por Telemundo y Peacock el 22 de octubre a las 8 p.m. (hora del este de Estados Unidos) desde el James L. Knight Center de Miami.

La ceremonia también estará disponible en Universo y la aplicación de Telemundo, así como en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

Los premios se entregaran en 47 categorías que abarcan los principales géneros de la música latina.

La ceremonia reconocerá de igual forma la trayectoria de destacados artistas a través de los Premios Honorarios de Billboard, como el Premio Billboard Vanguardia, Premio Billboard Trayectoria Artística y el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, entre otros.

Este año es especial para los Billboard pues estrenan la categoría de Artista de los Fans, cuyo ganador será elegido por el público. Los cinco artistas con mayor número de menciones competirán por este honor. Los fans pueden votar por su artista favorito en Telemundo.com/VOTA desde el 9 de septiembre hoy y hasta el 22 de octubre a las 8 p.m. (hora del Este). El ganador será revelado en vivo durante los premios.

FUENTE: AP

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